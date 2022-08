Feuerwehren aus Serfaus, Ried, Tösens, Ladis und Landeck standen wegen des Brands bisher im Einsatz. Foto: APA/LUKAS HUTER

Serfaus – Ein Waldbrand in Serfaus hält mehrere Feuerwehren sowie die Bergrettung im Bezirk Landeck seit Freitag erneut in Atem. Das Feuer, das am Freitag bemerkt worden war, dürfte auf einen Blitzschlag vor elf Tagen zurückzuführen sein. Schon am 28. Juli musste die Feuerwehr ausrücken. Es wird angenommen, dass sich Glut tief in den Boden gegraben und wieder entzündet hat.

Das Brandgebiet befindet sich im sogenannten Oberen Gericht. In dem unwegsamen Gelände müssen die Feuerwehrleute teilweise von der Bergrettung gesichert werden. Im Einsatz standen bisher die Feuerwehren aus Serfaus, Ried, Tösens, Ladis und Landeck. Sie werden dabei von Hubschraubern bei der Brandbekämpfung unterstützt, die am Freitag- und Samstagabend unterbrochen werden musste. Nach einem Erkundungsflug mit einer Drohne Sonntagfrüh sollten die Löscharbeiten wieder aufgenommen werden. (APA, 7.8.2022)