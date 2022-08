Die Ermittelnden in New Mexico vermuten einen Zusammenhang zwischen den Morden an vier muslimischen Männern aus Asien

In Albuquerque hatten sich am Freitag Mitglieder der muslimischen Gemeinschaft am Grab eines der Opfer versammelt. Foto: AP/Chancey Bush

Washington – Die Polizei im US-Bundesstaat New Mexico hat nach Morden an vier muslimischen Männern die Ermittlungen aufgenommen. Zuletzt wurde in der Nacht auf Freitag ein aus Asien stammender junger Muslim ermordet aufgefunden, wie die Polizei in Albuquerque am Samstag (Ortszeit) mitteilte. Es bestehe der Verdacht, dass es eine Verbindung zu drei weiteren Morden gebe, bei denen die Opfer ebenfalls aus Asien stammten.

Zwei der Opfer wurden Anfang August und Ende Juli getötet, ein weiterer Mann bereits im November. Die Polizei bat mögliche Zeugen um Hinweise zu den vier Mordfällen.

New Mexicos Gouverneurin Michelle Lujan Grisham verurteilte die "gezielten Tötungen muslimischer Bewohner von Albuquerque" als "zutiefst empörend und nicht tolerierbar". Eine muslimische Bürgerrechtsorganisation setzte eine Belohnung für Hinweise zu dem Täter aus.

Am Freitag hatten sich Mitglieder der muslimischen Gemeinschaft in Albuquerque am Grab eines der Opfer versammelt, um zu beten. (APA, wisa, 7.8.2022)