In einem Tweet an den Hamburger Innensenator schrieb ein User "Du bist so 1 Pimmel". Das zog eine Razzia nach sich. Die Ermittlungen wurden eingestellt

Unbekannte beschrifteten dieses Plakat mit dem Text des kritisierten Tweets. Foto: Imago Images / Rico Thumser / Foto Leipzig

"Du bist so 1 Pimmel": Dieser Satz, gepostet unter einem Tweet des Hamburger Innensenators Andy Grote, endete 2021 in einer Hausdurchsuchung bei Marlon P., Betreiber des Lokals "Zoo St. Pauli". Dem Politiker scheint die Nachricht sauer aufgestoßen zu haben, weshalb er sie bei den Behörden anzeigte. Ende Juli wurde bekannt, dass die Ermittlungen wegen "fehlendem öffentlichen Interesse" eingestellt wurden. Nun urteilt das Hamburger Landesgericht: Die Maßnahmen waren nicht rechtmäßig, berichtet der NDR.

Die Beleidigung war Antwort auf Grotes Kritik an einer Party mit tausenden Besuchern an der Hamburger Schanze. Diese habe gegen die Abstandsregeln während der Corona-Pandemie verstoßen. "Manch einer kann es wohl nicht abwarten, dass wir alle wieder in den Lockdown müssen", schrieb er damals.

Selbst gegen Auflagen verstoßen

Kritiker merkten an, dass der Politiker im Juni 2020 selbst gegen die Auflagen verstoßen hatte, indem er eine Party in der Hafencity veranstaltete. Damals wurde die Zahlung eines Bußgelds in Höhe von 1.000 Euro angeordnet. Angesichts dieser Umstände sei P.s Beleidigung "am unteren Rand der Erheblichkeitsschwelle" anzusiedeln, erklärte ein Gerichtssprecher gegenüber dem "Hamburger Abendblatt".

Seine Ex-Partnerin Mara K. hatte zuvor Beschwerde gegen die Razzia eingereicht. P. hatte vergessen, sich nach seinem Umzug umzumelden. Ziel der Beamten war es, das Handy zu finden, von dem der beleidigende Tweet abgesetzt wurde. (red, 7.8.2022)