4.751 positive Corona-Testergebnisse gingen am Sonntag in die Statistik ein. Foto: APA/HANS PUNZ

Am Sonntag (Stand: 09:30 Uhr) wurden in Österreich 4.751 Neuinfektionen gemeldet. Damit gab es seit Pandemiebeginn 4.787.491 positive Corona-Fälle. Insgesamt sind 19.199 Menschen landesweit am oder mit dem Coronavirus verstorben, davon fünf seit der samstägigen Meldung. Aktuell sind 1.410 Covid-Patienten und Patientinnen hospitalisiert, davon 70 auf Intensivstationen. 4.682.297 Personen gelten als genesen. (red, 7.8.2022)

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 122

Kärnten: 279

Niederösterreich: 1.044

Oberösterreich: 569

Salzburg: 218

Steiermark: 499

Tirol: 248

Vorarlberg: 114

Wien: 1.658