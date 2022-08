Zum Abschluss der dritten Runde der Zweiten österreichischen Fußball-Liga haben sich die Zweier-Teams von Sturm Graz und Rapid in Gleisdorf 1:1 (0:0) getrennt. Die beiden Tore fielen innerhalb von drei Minuten. Milan Toth erzielte für die Gastgeber per Elfmeter die Sturm-Führung (54.), Fabian Eggenfellner glich in einem Spiel auf eher mäßigem Niveau aus (57.). Sturm als Neunter und Rapid als 14. scheinen in der unteren Hälfte der vom makellosen Horn angeführten Tabelle auf. (APA, 7.8.2022)

Ergebnisse

Freitag, 05.08.2022

Young Violets Austria Wien – Kapfenberger SV 2:2 (0:1)

SKU Amstetten – FC Admira 1:1 (0:0)

SV Horn – Blau Weiß Linz 2:1 (0:1)

Vienna – SKN St. Pölten 1:1 (1:0)

SV Lafnitz – FAC Wien 0:4 (0:1)

Samstag, 06.08.2022

Vorwärts Steyr – FC Dornbirn 2:1 (0:1)

GAK – FC Liefering 1:0 (1:0)

Sonntag, 07.08.2022

SK Sturm Graz II – Rapid Wien II 1:1 (0:0)