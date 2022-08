Knessl war ein Vorkämpfer für Neue und Experimentelle Musik.

Foto: Heribert Corn/ corn@corn.at

Wien – Lothar Knessl, österreichischer Musikjournalist, Komponist und Kurator, ist mit 95 Jahren gestorben. Knessl ist am 15. April 1927 in Brünn in Tschechien geboren und studierte dort Klavier am Konservatorium. 1947 übersiedelte er nach Wien und studierte bis 1956 an der Universität für Musik und darstellende Kunst Musik und Theaterwissenschaft sowie Komposition. Ab dem Jahr 1968 gestaltete Knessl die "Ö1"-Sendereihe "Studio Neuer Musik". Über fünfzig Jahre berichtete er auf "Ö1" über das Aktuellste zur zeitgenössischen Musik. Zusätzlich unterrichtete der Musik-Experte an der Wiener Universität.

Im Jahr 1971 wurde er Leiter des Pressebüros der Österreichischen Bundestheater. Von 1986 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1991 war der Musik-Experte Pressereferent der Wiener Staatsoper. Knessl galt als Vorkämpfer für Neue und Experimentelle Musik. (wisa, 7.8.2022)