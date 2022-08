Christa sucht einen Partner. Foto: ORF/TALK TV/Gustl Gschwantner

Und die Frisur sitzt. Christa, Friseurmeisterin aus Niederösterreich, nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Gut so. Männer mit Glatzen mag sie ebenso wenig wie Männer mit gefärbten Haaren. Das findet die Friseurin nämlich unmännlich, gibt sie Nina Horowitz in der neuen Folge der Liebesg’schichten und Heiratssachen zu Protokoll. Am Montag um 20.15 Uhr in ORF 2 suchen wieder sechs Männer und Frauen nach einem passenden Partner. Und da sind wieder einige lustige, g’scheite und auch skurrile Sager dabei, die das Format so unterhaltsam machen.

"Nutzt’s nix, schadt’s nix", sagt der ehemalige Wiener Taxifahrer, Sammler und Alf-Fan Wolf auf die Frage, warum bei den Liebesg’schichten mitmacht. Recht hat er. "Ein Frank Sinatra oder Brad Pitt war ich nie", erzählt er, goschert ist er noch immer. Auch gegenüber Horowitz ist er recht schlagfertig. Eine Eigenschaft, die seine Zukünftige hoffentlich zu schätzen weiß, fad wird es mit ihm wohl nicht.

Mehr fragen und hinterfragen

Wer auf Herzerln steht, eine Frau ganz altmodisch erobern will, sollte mit Ursula aus Wien Kontakt aufnehmen. Sie sucht nach einem Mann, der "mein bester Freund, mein Geliebter, mein Mentor und mein Vertrauter ist. Der für mich stark ist, aber auch schwach sein kann." Sie hat immer viel zugehört, immer viel von sich erzählt, künftig will sie mehr fragen und hinterfragen, hat sie sich vorgenommen.

Auch Jürgen, Ernestine und Reinhold sind bereit für eine neue Liebe. Jürgen wünscht sich eine Frau, die "keine Süchte wie Nikotin oder Alkohol hat", Ernestine interessiert sich für die Royals, mag keine Muskelprotze und Reinhold steht auf Berge und Ordnung. Allen viel Glück! (Astrid Ebenführer, 8.8.2022)