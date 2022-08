Nächster Podestplatz für Österreich beim Weltcup in Kanada nach dem Sieg von Höll am Samstag

Mona Mitterwallner rast in Kanada auf das Podest. Foto: AP/Jacques Boissinot

Mont-Sainte-Anne – Nach dem Sieg von Valentina Höll beim Downhill-Weltcup der Mountainbiker hat auch Mona Mitterwallner in Mont-Saint-Anne/Kanada noch für einen österreichischen Podestplatz gesorgt. Die 20-jährige Tirolerin, die im Short Track am Samstag Zwölfte gewesen war, belegte am Sonntag im Cross-Country den zweiten Rang. Sie musste sich trotz eines Sturzes nur Olympiasiegerin Jolanda Neff aus der Schweiz geschlagen geben. Auf Neff fehlten Mitterwallner 56 Sekunden.

Sie verwies im Zielsprint die US-Amerikanerin Haley Batten auf Rang drei. Für Mitterwallner war es bereits der dritte Podestplatz in dieser Saison, womit sie sich in der Gesamtwertung auf den vierten Platz verbesserte.

"Ich bin absolut happy mit diesem Ergebnis. Es war ein Wahnsinn, dass ich trotz des Sturzes nochmals Batten einholen konnte. Im Finale war ich klug genug, um hinter ihr zu warten und dann entscheidend in Führung zu gehen. Dieser zweite Platz fühlt sich für mich wie ein Sieg an", freute sich Mitterwallner (Cannondale Factory Racing Team).

Höll hatte am Samstag ihren zweiten Saisonsieg im Downhill-Weltcup gefeiert. Die 20-Jährige ließ die zweitplatzierte Deutsche Nina Hoffmann in Mont-Saint-Anne um über drei Sekunden hinter sich. In der Weltcup-Gesamtwertung rückte Höll der diesmal wegen einer Verletzung nicht angetretenen Schweizerin Camille Blanche bis auf 119 Punkte nahe. Der letzte Saison-Weltcup findet vom 2. bis 4. September in Val di Sole in Italien statt.

"Es war ein wilder Ritt", sagte Höll über ihren insgesamt vierten Weltcupsieg. "Ich habe mir nur gedacht, bringe es sicher herunter, aber nicht zu langsam." (APA/sda, 7.8.2022)