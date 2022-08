Patrick Pentz bei der Arbeit. Foto: REUTERS/Eric Gaillard

Marseille – Der Einstand von Patrick Pentz bei seinem neuen Klub Stade de Reims zum Auftakt der französischen Fußballliga Ligue 1 ist nicht nach Wunsch verlaufen. Der 25-jährige ÖFB-Team-Keeper, der im Sommer von der Wiener Austria in die Champagne gewechselt war, kassierte mit seinem Team in Marseille gegen Olympique eine 1:4-(0:2)-Niederlage. In der Tabelle ist Reims 18. nach Runde eins, Marseille ist Zweiter.

In der 13. Minute musste Pentz das erste Mal hinter sich greifen, als sein Teamkollege Wout Faes eine Flanke unhaltbar ins eigene Tor wuchtete. Nuno Tavares (45.+1) und zweimal Luis Suarez (75., 94.) erzielten die weiteren Treffer für den überlegenen Vizemeister. Folarin Balogun gelang das Ehrentor für die Gäste (84.).

Kevin Danso spielte beim 3:2-(1:0)-Sieg von RC Lens gegen Stade Brest durch, Adrian Grbic saß beim 1:0-(0:0)-Auswärtserfolg seines Vereins Lorient bei Stade Rennes auf der Bank. Flavius Daniliuc von OGC Nizza fehlte beim 1:1 (0:1) in Toulouse aufgrund einer Sperre.

Meister Paris Saint-Germain ist mit einem klaren Sieg in die neue Saison der Ligue 1 gestartet. Bei Clermont Foot setzte sich das Starensemble am Samstagabend mit 5:0 (3:0) durch. Die Tore für PSG erzielten Neymar (9.), der auch drei Treffer vorbereitete, Achraf Hakimi (26.), Marquinhos (38.) und Lionel Messi (80., 86.) mit einem Doppelpack.

Der österreichische U21-Teamspieler Muhammed Cham kam bei seinem Debüt in der Ligue 1 in den ersten 73 Minuten zum Einsatz. (APA7.8.2022)