Die Wiener Tierschutzombudsstelle und das Tierquartier in der Hauptstadt nehmen den Weltkatzentag am 8. August zum Anlass, um an die Verpflichtungen zu erinnern, die mit der Haltung eines Heimtiers einhergehen. Diese reichen von der Versorgung mit frischem Futter und Wasser über die gesetzlich vorgeschriebene Betreuung der Tiere bis hin zur Pflicht zur Kastration – all das gilt auch für Freigängerkatzen. Vor allem diese Tiere würden oft so wirken, "als würden sie uns Menschen nicht wirklich brauchen", schreibt Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien, in einer Aussendung.

Das entbinde die Halterinnen und Halter dennoch "keineswegs von ihrer Verantwortung fürs Tier", hält Persy fest. "Dass Halter*innen einfach in den Urlaub fahren oder das Tier nicht kastrieren lassen, weil sie den Preis für den Eingriff für nicht gerechtfertigt halten, ist absolut unzulässig." Zu einer verantwortungsvollen Haltung gehöre auch das Chippen und Registrieren der Tiere. In Wien ist der elektronische Mikrochip für Hunde und Zuchtkatzen verpflichtend. Unkastrierte Freigängerkatzen gelten als Zuchtkatzen und müssen ebenso gechippt und registriert werden.

Fundtiere

Nur wenn die Daten in der österreichischen Heimtierdatenbank hinterlegt seien, könnten verloren gegangen Tiere wieder in ihr Zuhause gebracht werden, sagt Thomas Benda, Betriebsleiter des Tierquartiers Wien. Zwischen August des Vorjahrs und Juli 2022 sind Benda zufolge 729 Katzen als Fundtiere in das Tierheim der Stadt gekommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stelle das ein Plus von 25 Prozent dar. Rund jede dritte Katze könne in der Regel dem Besitzer oder der Besitzerin zurückgebracht werden.

Benda rechnet zudem vor: Wird eine Katze im Tierquartier verwahrt, koste das aktuell 14,97 Euro pro Tag. Das seien Kosten, die man sich mit der entsprechenden Obsorge fürs Tier ersparen könne. Persy wiederum erinnert daran: "Wer sich nicht an die rechtlichen Bestimmungen hält, muss mit Strafen von bis zu 3.750 Euro oder sogar der Abnahme des Tieres rechnen."

Anlässlich des Weltkatzentags stellt der Tierschutz Austria, der Tierschutzverein in Vösendorf, auf seiner Homepage 250 Katzen vor, die durch eine Patenschaft unterstützt werden können. Als Patentiere stehen Schützlinge zur Auswahl, die schon länger im Tierschutzhaus leben. Insgesamt leben dort 1.000 Tiere. (red, 8.8.2022)