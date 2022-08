[Wirtschaft] Wien Energie und EVN erhöhen Preise: Müssen sie das denn tun?

[Ukraine] PR im Krieg: Wie sich die ukrainische Medienlandschaft verändert

[Nahost] Waffenruhe im Gazastreifen hält vorerst

[USA] US-Senat verabschiedet Bidens großes Klima- und Sozialpaket

[Games Kolumne] Der mobile Games-Markt schrumpft erstmals – möge er in der Hölle schmoren

[Leichtathletik] Sprinter Markus Fuchs: Investment des schnellsten Österreichers

[Wohngespräch] Patrick Schönberger: "Ich hab Flöhe im Oasch, ich hasse Wohnen"

[Wetter] Mit schwachem Tiefdruckeinfluss im Süden verläuft der Montagvormittag regional bewölkt und schaueranfällig. Mit steigendem Luftdruck beruhigt sich das Wetter von Norden her, letzte Schauer sind am Abend nur noch in der Tauernregion zu erwarten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Frühtemperaturen 12 bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen je nach Sonne 22 bis 28 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Weltkatzentag.