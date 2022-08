In Parndorf eröffnet ein italienisch-burgenländisches Lokal, und am Naschmarkt gibt es jetzt Griechisches

Griechisch Essen am Naschmarkt

Der Naschmarkt in Wien wird um eine internationale Küche reicher: Dort, wo früher die Trattoria Pulcinella am oberen Ende der Meile zu finden war, hat sich nun das Restaurant Iris Modern Greek eingemietet. Es gibt natürlich Moussaka und natürlich Halloumi. Weiß und Blau dominieren das Design, man will ja nochmal ganz sichergehen, dass die Kundschaft das Konzept versteht.

www.iris.restaurant

Bio-Mittagessen beim Rathaus



Das Konzept von Limoni's Bio Kiosk ist dagegen folgendes: Bio-Gerichte aus regionalen Zutaten zum Mitnehmen. So stehen zum Beispiel Chicken-Wings, Risotto aus Rollgerste und Nudel-Auflauf auf der Wochenkarte, Suppen und Eintöpfe gibt es auch. Zu finden ist der Kiosk in einem umgebauten Tiny House in der Rathausstraße 1 und ist ein Ableger vom Limoni's im 8. Bezirk. Montag bis Freitag mittags geöffnet.



www.limonis.at

Neues kleines Café am Alsergrund



Der Name des Cafés klingt wie ein Volksmusikduo, das am liebsten von Zeltfest zu Zeltfest tingelt. In Wirklichkeit stehen hinter Die 2 Lauser das Paar Jürgen Pendl und Johann Rosenhammer, die in der Borschkegasse im 9. Bezirk ihr Kleinod aufgemacht haben. Im Lokal so wie im Gastgarten werden Kaffee und Süßspeisen serviert.

www.facebook.com/die2Lauser

Ein Foodtruck am Kahlenberg



Imbiss-Standln erwartet man ja eher an belebten Plätzen und nicht versteckt in den grünen Outskirts von Wien. Aber dort, am Kahlenberg, in der Wildgrubgasse 166–168, steht ein Foodtruck, der samstags und sonntags Kleinigkeiten serviert. Quiches, Sandwiches mit Khubz (einem arabischen Brot) oder vegetarische Blätterteigdreiecke mit Feta, Honig und Mandeln gibt es unter anderem, falls man den Weg dorthin findet.

www.instagram.com/foodamour_at



Italienisches in Parndorf

In Österreich, Deutschland und Armenien gibt es Standorte der Lokalkette The Italian – und nun auch im Burgenland. Im Cineplexx-Entertainment-Center in Parndorf werden italienische Gerichte serviert, getreu dem Motto: Pasta, Pizza, Parndorf. Buon appetito! (rec, 9.8.2022)



www.the-italian.at