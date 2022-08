Tausende Haushalte waren betroffen, an der Behebung wird laut Tiwag weiter gearbeitet

Die Tiwag geht davon aus, dass die Stromversorgung im Großraum Innsbruck bald wieder vollkommen wiederhergestellt wird. Foto: AFP/CHRISTOF STACHE

Innsbruck – Im Großraum Innsbruck ist es am späten Montagvormittag zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Kurzzeitig waren 448 Trafostationen in 33 Gemeinden unterversorgt, berichtete die "Tiroler Tageszeitung". Tausende Haushalte waren betroffen. Kurze Zeit später waren es laut dem landeseigenen Netzbetreibers Tinetz aber nur mehr 14 Trafostationen in einer Gemeinde.

An der Behebung werde gearbeitet, sagte ein Sprecher der Tiwag. Man gehe davon aus, dass die Stromversorgung bald wieder vollkommen wiederhergestellt werde. (APA, 8.8.2022)