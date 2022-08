Vertritt Tobias Pötzelsberger bis zum Ende der heurigen ORF-"Sommergespräche" als Moderator der "ZiB 1": Peter Teubenbacher.

Wien – Ab diesem Montag führt Tobias Pötzelsberger gemeinsam mit Julia Schmuck durch die diesjährigen ORF-"Sommergespräche" auf ORF 2. Pötzelsbergers Funktion als Moderator der "ZiB 1" um 19.30 Uhr übernimmt während dieser Zeit, also bis zum Ende der Gesprächsreihe am 5. September, Peter Teubenbacher, der seit Jänner 2019 zum Moderatorenteam der Früh-"ZiBs" rund um "Guten Morgen Österreich" sowie der "ZiB" um 13 Uhr gehört. Das bestätigte der ORF am Montag dem STANDARD.

Das erste ORF-"Sommergespräch" mit Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger findet an diesem Montag um 21.05 auf ORF 2 statt, gefolgt von Gesprächen mit Werner Kogler (Grüne) am 15. August, Herbert Kickl (FPÖ) am 22. August, Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) am 29. August und Karl Nehammer (ÖVP) am 5. September. (red, 8.8.2022)