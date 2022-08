Die Veröffentlichung von "Call of Duty: Modern Warfare 2" rückt immer näher. Am 28. Oktober wird die Vollversion für PC, Xbox und Playstation verfügbar sein. In den darauffolgenden Monaten dürfte dann auch "Warzone 2" das Lichte der Welt erblicken. Ungeduldige Fans dürfen sich aber jetzt schon freuen: Am Sonntag veröffentlichte Entwickler Infinity Ward ein kurzes Video, auf dem die erste Multiplayer-Map zu sehen ist. Außerdem gibt es Informationen zum vollständigen Reveal des Mehrspielermodus und einen Termin für die offene Beta.

Schon seit Anfang Juni ist bekannt, dass Spieler in der Kampagne erneut in die Rolle bekannter Charaktere wie Captain John Price und John "Soap" MacTavish schlüpfen dürfen. Die Story soll dabei an jene des Reboots aus dem Jahr 2019 anknüpfen. Unter anderem gilt es, Unterwasserkämpfe, Luftangriffe und Stealth-Missionen zu bestreiten.

Die genauen Daten für die bevorstehende Beta. Foto: Activision

Neue Technologien

Wie jedes Jahr gibt es einen Multiplayer-Modus, im Fall der "Modern Warfare"-Spiele außerdem einen Koop-Spezialeinheit-Modus. Das Gameplay soll sich dank einer neuen Waffenhandhabung, eines "fortschrittlichen KI-Systems, eines neuen Gunsmith und einer Reihe weiterer Gameplay- und Grafikinnovationen" neu anfühlen. Wie "Gamestar" berichtet, erwarten Spieler außerdem unterschiedliche Arten von Maps. Darunter solche, die für 6vs6-Kämpfe konzipiert sind. Aber auch größere "Ground War"-Karten sollen beim Launch enthalten sein. Eine detaillierte Auflistung findet sich in diesem Übersichtsartikel.

Weitere Details – und wahrscheinlich auch Gameplay-Videos – sind am 15. September zu erwarten. Dann lädt Publisher Activision zum "COD-Next"-Event ein, um über die Zukunft der Spieleserie zu sprechen. Außerdem soll es dort Details zum neuen "Call of Duty: Warzone" und die Mobilversion des Battle-Royale-Spiels geben.

Ein erster Blick auf die Multiplayer-Map Marina Bay Grand Prix.

Start der Beta

Selbst zum Controller greifen dürfen Fans am 16. September. Dann startet die Beta für Playstation-Spieler. Xbox-Besitzer erhalten erst am darauffolgenden Wochenende, also ab dem 22. September, Zugang zum Multiplayer des Ego-Shooters. In der Regel nehmen die Entwickler nach diesem Testzeitraum nur noch kleinere Veränderungen am Spiel vor, auch deshalb, weil er relativ knapp vor der Veröffentlichung stattfindet. (red, 8.8.2022)