Zagreb – In Kroatien wird man ab Dienstag wieder billiger tanken können. Mit der jüngsten Regierungsverordnung werden die regulierten Spritpreise erneut gesenkt: Ein Liter Normalbenzin kostet dann 11,30 Kuna (1,50 Euro), der Dieselpreis liegt dann bei 12,14 Kuna (1,62 Euro), berichteten kroatische Medien am Montag. Die neuen Preise werden an allen Tankstellen eine Woche lang gelten.

Umgerechnet in Euro wird ein Liter Normalbenzin um zehn Cent weniger kosten als bisher, Diesel verbilligt sich um acht Cent. Die kroatische Regierung, die bei den regulierten Preisen in die Händlermargen und die Verbrauchersteuer eingegriffen hat, bestimmt die Preisobergrenze wegen schneller Preisbewegungen auf dem Weltmarkt wöchentlich. (APA, 8.8.2022)