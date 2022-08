Liebe Leserin, lieber Leser,

vergangene Woche präsentierte der Facebook-Konzern Meta einen neuen Chatbot. Der Blender Bot soll im Gespräch mit Menschen über praktisch jedes Thema sprechen können. Erste Tests zeigen jedoch, dass er sich dabei nicht immer an Fakten hält. Unter anderem behauptete er, dass Donald Trump noch immer US-Präsident ist.

In unserer Berufsspieler-Kolumne geht es hingegen um den mobilen Games-Markt, der seit Jahren für massiven Umsatz sorgt. Erstmals scheint dieser zu schrumpfen – und kann in der Hölle schmoren, meint unser Autor. In einem Pro und Kontra diskutieren wir außerdem, ob man lieber online shoppen oder für den Einkauf in den Einzelhandel gehen sollte.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!





Neuer Facebook-Chatbot behauptet, Trump sei noch immer US-Präsident

Der mobile Games-Markt schrumpft erstmals – möge er in der Hölle schmoren

Pro und Kontra: Onlineshopping oder Einkauf im stationären Handel?

Baidu darf Robotaxis ohne Sicherheitsfahrer in China einsetzen

"CoD: Modern Warfare 2": Neue Infos zur Beta, dem Multiplayer und den Maps

Droht ein Verkaufsverbot? US-Behörde wirft Tesla irreführende Werbung vor