Ist das Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz tatsächlich zahnlos? Nein, die aktuellen Bestimmungen passen, es mangelt aber an der Anwendung der Behörden und an der Einhaltung vieler Plattformen

Rechtsanwältin Maria Windhager und Jurist Lukas Gahleitner kritisieren in ihrem Gastkommentar den Umgang der Behörden mit dem Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz.



Die engagierte Hausärztin Dr.in Lisa-Maria Kellermayr ist tot. Wir wissen, dass sie monatelang mit massiven Drohungen und Anfeindungen konfrontiert war. Vor allem online setzte ihr ein rechter Mob zu. Sogar nach ihrem Tod werden Hassnachrichten verbreitet. In der öffentlichen Diskussion wurde sofort das Schlagwort "Hass im Netz" bemüht. Die Probleme liegen seit Jahren auf dem Tisch, nicht umsonst wurde vor knapp zwei Jahren eilig das Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz (HiNBG) verabschiedet. Stehen wir vor den Trümmern dieses Gesetzes, wie jüngst Nikolaus Forgó in seinem Kommentar konstatiert hat?

Nach unseren praktischen Erfahrungen bei der Bekämpfung von Hass (im Netz) sehen wir keine Trümmer des HiNBG. Das Problem sind nicht die gesetzlichen Regelungen, sondern deren mangelhafte Anwendung durch die Behörden und die anhaltende Ignoranz bei vielen Plattformen. Ziel dieser Bestimmungen war es vor allem, für Betroffene den Zugang zum Recht zu erleichtern und den Rechtsschutz zu verbessern. Die damit verknüpften Erwartungen, dass damit gleichzeitig das notwendige Bewusstsein für die Dringlichkeit in der praktischen Umsetzung bei allen Involvierten geschaffen worden sei, wurden aber bitter enttäuscht. Woran hakt es also? Warum geht so wenig weiter?

Der Tod der Ärztin Lisa-Maria Kellermayr hat eine Debatte über Hass im Netz entfacht. Foto: Getty Images / Oscar Wong

Eines der zentralen Anliegen des Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetzes ist es, die Betroffenen stärker von der privaten Rechtsverfolgung zu entlasten. Einige Offizialdelikte wurden daher ausgebaut. Ganz wichtig war etwa die Neuerung, dass die Beschimpfung von Einzelpersonen in den § 283 StGB (Verhetzung) aufgenommen wurde. Auch auf die jahrelange Kritik an der zu engen Auslegung von Cybermobbing in der Praxis wurde endlich reagiert. Der Rechtsschutz greift schon beim einmaligen Hochladen von rechtswidrigen Inhalten.

Viele Fälle zeigen aber, dass die Ermittlungsbehörden nicht die Ernsthaftigkeit und die Dringlichkeit der Situation erkennen und keine tauglichen Ermittlungsschritte setzen. Kurzum: Polizei und Staatsanwaltschaft machen ihre Hausaufgaben nicht. Es mangelt an Sensibilität und Tatkraft, an Rechtskenntnis, an der technischen Expertise und an der Ausstattung.

Ernüchternde Erfahrungen

Eine weitere zentrale Änderung im Gesetz ist die Wiedereinführung eines Ermittlungsverfahrens bei den Privatanklagedelikten der üblen Nachrede und Beleidigung. Die Behörden sollten die Ausforschung von mutmaßlichen Täterinnen oder Tätern übernehmen. Die Erfahrungen in der Praxis sind ernüchternd: Die Verfahren dauern viel zu lange und verlaufen in der Regel ohne Ergebnis. Nach monatelangem Warten erhält man die Mitteilung, dass das Verfahren mangels Erfolges beendet wurde. Ausgehend von diesen Beobachtungen können wir folgende Empfehlungen ableiten:

Erstens: Erfahrungsgemäß braucht es spezialisierte Einheiten, die schnell agieren, aber auch rechtswidriges Verhalten im Netz über einen längeren Zeitraum beobachten können. Der rasche Ausbau struktureller und flächendeckender Schulungen für PolizistInnen ist dringend erforderlich, damit Anzeigende endlich ernst genommen werden und Verständnis für die Materie sowie technisches Know-how aufgebaut werden. Auch Staatsanwaltschaften und Gerichte sind massiv gefordert. Alles, was die notwendige Spezialisierung vorantreibt, ist zu begrüßen.

Zweitens: Die Ausweitung der rechtlichen und psychosozialen Prozessbegleitung war ein wichtiger Schritt, ist aber noch überhaupt nicht in die Gänge gekommen. Es liegt nicht am Gesetz, sondern an der Umsetzung. Den meisten Betroffenen fehlt es an Kenntnis und vor allem an finanziellen Mitteln, die durchaus zahlreichen rechtlichen Durchsetzungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Die rechtlichen Möglichkeiten werden also noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Ein gutes Beispiel ist das durch das HiNBG neu geschaffene zivilrechtliche Mandatsverfahren, das keine anwaltliche Vertretung erfordert. Damit kann rasch ein Auftrag zur Unterlassung der Verbreitung von rechtswidrigen Inhalten erwirkt werden. Die Hürden erscheinen aber noch immer zu hoch. Es fehlt dafür eindeutig an rascher, qualifizierter und kostenloser Rechtsberatung.

Drittens: Die überforderten Beratungsstellen müssten besser ausgestattet werden. Der Trusted-Flagger-Status, der ihnen ermöglichen soll, dass die Meldungen von rechtswidrigen Inhalten von Plattformen besonders ernst genommen werden und daher rasche Löschungen erfolgen, funktioniert derzeit nicht. Viele Plattformen wie Twitter und Facebook lassen uns nach wie vor auflaufen. Es sind unzumutbare Mehrfachmeldungen notwendig, bis überhaupt etwas in Bewegung gerät, um dann erst recht Schimmelbriefe zu bekommen. Im besten Fall wird der rechtswidrige Inhalt nur in Österreich gelöscht. Es braucht daher noch viel mehr Druck und letztlich eine europäische Lösung. Das Kommunikationsplattformengesetz war immer nur als Überbrückung angelegt.

Keine Lippenbekenntnisse

Aus dem atemberaubenden Behördenversagen im Fall Kellermayr müssen Konsequenzen gezogen werden. Das zeigt sich schon daran, dass der Verdacht auf Cyberstalking offenbar nicht geprüft wurde, was jedenfalls zu ernsthaften Ermittlungen in Österreich führen müssen hätte. Daher muss aufgearbeitet werden, wo der Rechtsschutz stecken geblieben ist und was ab sofort dagegen unternommen werden kann. Die Vorlaufzeit für Verbesserungen, die jetzt beispielsweise von der Staatsanwaltschaft gefordert wird, ist schon längst abgelaufen. Wir brauchen praktische Ergebnisse, um dann auch wieder über Verbesserungen nachdenken zu können. Zunächst müssen die bestehenden Gesetze angewendet werden. Lippenbekenntnisse und verzweifelte Aufrufe an die Behörden, an die Täterinnen und Täter wie auch an die Plattformen werden nicht reichen. (Lukas Gahleitner, Maria Windhager, 9.8.2022)