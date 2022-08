Erling Haaland wird in Manchester Spuren hinterlassen. Foto: IMAGO/David Klein

London – Ein Doppelpack beim Premier-League-Debüt war Erling Haaland nicht genug. "Es hätten mehr Tore sein können, das war ein bisschen Scheiße", fluchte der bullige Norweger ins Sky-Mikrofon, nachdem er seinen neuen Arbeitgeber Manchester City zum 2:0-Auswärtssieg bei West Ham United geschossen und dem Titelverteidiger einen Ligastart nach Maß beschert hatte.

Selbstkritisch resümierte der Angreifer, der schon als jugendlicher Fan das Trikot der Skyblues mit Stolz übergestreift hatte, seinen Chancenwucher. Statt Doppelpack hätte auch ein Dreierpack zu Buche stehen können, doch der 75-Millionen-Euro-Neuzugang von Borussia Dortmund ließ weitere Möglichkeiten liegen.

"Es geht um die Abläufe, die wir jeden Tag im Training einüben", sagte der 22-Jährige hinterher – und zeigte sich doch noch zufrieden: "Es wird noch besser werden, ich bin nicht besorgt."

"Seine tiefen Läufe sind unglaublich"

Kein Wunder: Schließlich konnten die City-Fans schon am Sonntag nach Haalands Führung per Foulelfmeter ein erstes Appetithäppchen bestaunen. Einen traumhaften Steilpass des belgischen Nationalspielers Kevin De Bruyne vollendete der Norweger souverän zum 2:0-Endstand.

"Seine tiefen Läufe sind unglaublich", lobte City-Teammanager Pep Guardiola den Mittelstürmer nach dem Spiel – und versprach mehr: "Wir werden ihn mehr und mehr finden und ihm hoffentlich die Möglichkeit geben, mehr Tore zu schießen."

Viele Treffer erzielte Haaland schon beim BVB (62 Tore in 67 Ligaspielen) und bei RB Salzburg (17 in 16). In Manchester soll er nun in die Fußstapfen von Rekordtorschütze Sergio Agüero treten.

Und Haalands Premiere-Doppelpack beim Premier-League-Debüt war historisch: Bislang war dies nur Agüero gelungen, im August 2011. Knüpft der Norweger an seine Leistung vom Wochenende an, könnten viele weitere Treffer folgen – und seine Torquote in England ähnlich ausfallen wie in Deutschland und Österreich. (sid, 8.8.2022)