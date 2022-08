S+B Gruppe kommuniziert zweiten Verkaufserfolg binnen weniger Tage: Bauteil in der Laxenburger Straße ging an Fonds der BNP Paribas

Die S+B Gruppe hat ihr geplantes Hochhaus in der Wiener Dresdner Straße noch vor Baubeginn an Investor Greystar verkauft. Das 80 Meter hohe Hochhaus soll ab September an der Adresse Dresdner Straße 90 in Wien-Brigittenau errichtet werden. Greystar hatte von S+B bereits den erst kürzlich fertiggestellten DC Tower 3 angekauft.

Das Hochhaus in der Dresdner Straße soll ab September errichtet werden.

Greystar zahlt für das Hochhaus D90 einen Kaufpreis von 180 Millionen Euro. Im Sockelbereich des Turms entstehen 119 Serviced Apartments, in den darüber liegenden Geschoßen 265 freifinanzierte Mietwohnungen mit 1-4 Zimmern. Auf dem Dach des Sockelbereiches im fünften Obergeschoß wird eine gemeinschaftlich genutzte, extensiv begrünte Dachterrasse mit Spielplatz und Gemeinschaftsraum realisiert.

Auch Objekt in der Laxenburger Straße verkauft

Für S+B ist es der zweite Verkauf binnen weniger Tage. Erst Ende Juli hat das Unternehmen bekanntgegeben, dass der Bauteil 7 des Gemeinschaftsprojekts mit C&P Immobilien in der Laxenburger Straße an einen Immobilien-Spezialfonds der BNP Paribas Real Estate Investment Management veräußert wurde. Dieser Bauteil umfasst auf acht Geschossen insgesamt 55 Wohn- und 16 Büroeinheiten. Auch dies war – wie in der Dresdner Straße – ein "Forward Deal", also ein Verkauf vor Fertigstellung. Diese ist hier für 2023 vorgesehen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Gesamtprojekt namens "Am schönen Platz" entsteht auf dem Areal der ehemaligen Beiersdorf-Fabrik im 10. Bezirk. Zwei Gebäudeteile enthalten Anlegerwohnungen, die laut S+B bereits komplett verkauft wurden. Teil des Projekts ist auch eine von André Heller konzipierte Garten- und Freiraumgestaltung. (red, 9.8.2022)