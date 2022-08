Olivia Newton-John bei einem Auftritt in Los Angeles 2016. Foto: Reuters / Phil McCarten

Die in Großbritannien geborene australische Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John starb am Montag im Alter von 73 Jahren, wie aus einem Beitrag auf ihrem Instagram-Account hervorgeht. "Olivia Newton-John (73) ist heute Morgen friedlich auf ihrer Ranch in Südkalifornien gestorben, umgeben von Familie und Freunden", heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

