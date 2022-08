Seoul – Mindestens sieben Menschen in und um die südkoreanische Hauptstadt Seoul sind in der Nacht auf Dienstag infolge heftiger Regenfälle und Überflutungen gestorben. Der Regen hatte Stromausfälle verursacht und Straßen sowie U-Bahn-Stationen geflutet.

Ein Passant watet in Seoul durch die Fluten. Foto: Reuters / Yonhap News

Im südlichen Teil Seouls fielen am Montag mehr als 100 Millimeter Regen pro Stunde. Manche Stadtteile erreichten Werte bis 141,5 Millimeter. Es sind die heftigsten Regenfälle seit Jahrzehnten, bis mindestens Mittwoch soll es weiterregnen.

Verletzte und Vermisste

Im besonders wohlhabenden Bezirk Gangnam waren Gebäude und Geschäfte überflutet und ohne Strom. Auch Autos, Busse und U-Bahn-Stationen standen unter Wasser, Fahrgäste konnten ihre Häuser und Wohnungen nicht mehr erreichen.

Land unter in der südkoreanischen Hauptstadt. Foto: Reuters / Yonhap

Mindestens fünf Menschen starben in Seoul, zwei weitere in der benachbarten Provinz Gyeonggi-do. Vier Menschen ertranken in überfluteten Gebäuden, eine Person kam durch einen Stromschlag ums Leben. Die übrigen beiden Opfer wurden von einem Erdrutsch und einer einstürzenden Bushaltestelle getroffen. Mindestens neun Menschen wurden verletzt, sechs werden noch vermisst.

Zerstörungen nach der Flut in Seoul. Foto: APA / AFP / Jung Yeon-je

Es wurde die höchste Alarmstufe ausgerufen, Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol saß einem Notfalltreffen vor. Heftige Regenfälle sind im Sommer in Südkorea üblich. Ihre aktuelle Häufung und Heftigkeit wird von Einsatzkräften allerdings auf den Klimawandel zurückgeführt. (red, 9.8.2022)