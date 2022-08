Seit Montag sind 15 Personen in Zusammenhang mit Covid verstorben. Foto: imago images/photothek/Thomas Trutschel/photothek.de

Wien – Bisher gab es in Österreich in Zusammenhang mit dem Coronavirus 4.796.689 positive Testergebnisse. Mit Stand Dienstag sind österreichweit 19.215 Personen in Zusammenhang mit einer Infektion gestorben und 4.698.570 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.383 infizierte Personen im Spital, 77 davon auf Intensivstationen.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der letzten Meldung: