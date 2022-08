Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.



Das letzte Wochenende lief alles andere als optimal für Austria und Rapid. Rapid verspielte eine 1:0-Führung gegen Lustenau und ist jetzt aufgrund des Unentschiedens nicht mehr alleiniger Tabellenführer. Die Austria gab eine 2:0-Führung aus der Hand und musste sich 3:2 in Altach geschlagen geben. Das hat zum Ergebnis, dass man nun auch ohne Verlustpunkte Tabellenletzter wäre. In dieser Folge gibt es wie immer einen Rückblick auf die letzte Runde und eine Vorschau auf die nächste. Bei Rapid wurde in der letzten Woche der Wechsel von Emanuel Aiwu fixiert, das bringt den Grün-Weißen einen Geldregen.

Frage der Woche

Kann das nach dem holprigen Start noch eine gute Saison für die Austria werden? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 9.8.2022)