Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger (rechts) im Gespräch mit Tobias Pötzelsberger und Julia Schmuck. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Wien – Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger stellte sich am Montagabend den Fragen von Julia Schmuck und Tobias Pötzelsberger: Im Schnitt 590.000 (vorläufige Gewichtung) Zuseherinnen und Zuseher verfolgten den Auftakt der heurigen ORF-"Sommergespräche" auf ORF 2. Das entspricht einem Marktanteil von 22 Prozent. Die anschließende Analyse in der "ZiB 2" erreichte im Schnitt 701.000 Menschen bei einem Marktanteil von 34 Prozent.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr sahen den ORF-"Sommergespräche"-Auftakt, ebenfalls mit Neos-Chefin Meinl-Reisinger, durchschnittlich 605.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (24 Prozent Marktanteil).

Das nächste "Sommergespräch" führen Schmuck und Pötzelsberger am Montag, 15. August, um 21.05 Uhr auf ORF 2 mit Werner Kogler (Die Grünen), gefolgt von Herbert Kickl (FPÖ) am 22. August, Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) am 29. August und Karl Nehammer (ÖVP) am 5. September. (red, 9.8.2022)