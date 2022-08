Michael Ludwig nahm die Ukraine-Fahne auf Aufforderung des falschen Klitschko kurz in die Hand; damit herumwedeln wollte er aber nicht. Foto: Faksimilie

Es war eine merkwürdige Geschichte, die Ende Juni aufpoppte: Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) soll lang mit seinem Kiewer Amtskollegen Witali Klitschko telefoniert haben – was Letzterer aber dementierte. Auch der Berliner Oberbürgermeisterin Franziska Giffey war das kurz davor passiert. Nach einigem Rätselraten bekannte sich dann das russische Comedy-Duo Wowan und Lexus – bürgerlich Wladimir Kusnezow und Alexej Stoljarow – zu der Aktion.

Jetzt ist das Video zu dem "Streich" online gegangen – und sein "persönliches Ibiza", wie manche vor allem in der FPÖ mutmaßen, erlebt Ludwig nicht. Der falsche Klitschko versuchte zwar, den Wiener Bürgermeister auf peinliche Fährten zu locken, Ludwig wich da aber weitgehend aus. So wollte der Fake-Klitschko ein Bekenntnis dazu, dass Wien reiche Russen enteignet – da verwies Ludwig auf die EU-Ebene, wo Sanktionen ausgearbeitet würden. Das sei nicht Aufgabe eines Bürgermeisters.

Ludwig wollte nicht hüpfen

Ob man nicht zu Ehren der Ukraine ein Fest für den Partisanenführer und NS-Kollaborateur Stepan Bandera in der Wiener Staatsoper ausrichten könne? Den Namen schien Ludwig nicht zu kennen; er sprach dann jedenfalls von vielen Events ukrainischer Künstlerinnen und Künstler, die man in Wien abgehalten habe. Waffenlieferungen an die Ukraine? Nein, man spende etwa Medikamente, so Ludwig.

Die Aufforderung, auf der Stelle zu springen und "Hoch lebe die Ukraine" zu rufen, ignorierte Ludwig ebenso wie die Bitte, mit der ukrainischen Fahne in der Hand zu sprechen – da war schon erkennbar, dass der Bürgermeister und sein Team diese Klitschko-Version sehr eigenartig fanden.

Fragen gibt es weiterhin dazu, wie der Termin überhaupt zustande kommen konnte. "Ich will nicht verraten, wie wir es angestellt haben, aber es war leicht", sagte einer der Komiker der ARD. Die beiden sind vor kurzem vom russischen Außenministerium geehrt worden. Dass sie im Auftrag der Regierung handeln, streiten sie ab. (red, 9.8.2022)