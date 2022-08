Tausende Partybesucher mussten in der Nacht auf Dienstag aus den Nachtclubs evakuiert werden, der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle

Auch bei österreichischen Partybesuchern ist der Strand (Symbolfoto) in der Nähe der Stadt Novalja sehr beliebt. Foto: AP/Jae C. Hong

Pag – Am bekannten Partystrand Zrce auf der kroatischen Insel Pag ist in der Nacht auf Dienstag ein großer Waldbrand ausgebrochen. Tausende Menschen wurden aus den Nachtclubs evakuiert, Verletzte gab es laut Medienberichten nicht. Das Feuer konnte in der Früh, nachdem ein Löschflugzeug zur Hilfe gekommen war, unter Kontrolle gebracht werden.

Der Brand war gegen 3 Uhr im Kiefernwald an der Küste ausgebrochen. Die Partybesucher wurden daraufhin aufgefordert, die Clubs zu verlassen und sich mit Bussen und Taxis von dem Strand zu entfernen. Mehr als 50 Feuerwehrleute, die mit 20 Löschfahrzeugen im Einsatz waren, mussten Berichten zufolge auch hunderte geparkte Autos entfernen, um sich dem Wald nähern zu können und zu verhindern, dass die Autos Feuer fangen.

Starker Wind erschwerte die Löscharbeiten, die umliegenden Straßen wurden gesperrt. Der Strand in der Nähe der Stadt Novalja, der Partybesucher aus ganz Europa anzieht, ist auch bei Österreichern beliebt. (APA, 9.8.2022)