Auf der Süd- und Weststrecke empfiehlt die ÖBB eine Sitzplatzreservierung für das kommende Wochenende. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien/Schwechat – Die ÖBB erwartet wegen des Feiertags am kommenden Montag ein starkes Reisewochenende. Die Bahn stockt deshalb das Angebot um 12.000 Sitzplätze auf und bringt mehr Züge auf die Schiene. Auf der Süd- und Weststrecke empfiehlt die ÖBB dennoch einen Sitzplatzreservierung. Das sei der beste Weg, um die am stärksten ausgelasteten Zugverbindungen mit Gewissheit nutzen zu können. Bereits vergangenen Sonntag kam es ob des starken Reisetags zu Zugausfällen am Wiener Flughafen.

Außergewöhnlich

So fielen am Sonntagnachmittag zwischen dem Hauptbahnhof Wien und dem Flughafen mehrere Railjet-Verbindungen hintereinander aus. In der App informierte die ÖBB folgendermaßen: "Fahrt fällt aus zwischen Flughafen Wien Bahnhof und Wien Hbf. Bitte benutzen Sie eine andere Verbindung." Laut Auskunft des ÖBB-Personals am Flughafen würden Railjets bei Verspätungen den Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Flughafen auslassen und bereits am Hauptbahnhof kehrtmachen, um Zeit gutzumachen und Verspätungen aufzuholen.

Gegenüber der APA betonte die ÖBB-Pressestelle, dass die Strecke Wien–Flughafen Wien nicht von verstärkten Ausfällen betroffen sei. Zur Situation am Sonntag erklärte die Bahn: "Eine derartige Häufung an einem einzelnen Tag ist außergewöhnlich und kommt in der Regel nicht vor."

Gerade bei der Flughafenanreise ist die Zuverlässigkeit besonders wichtig. Die ÖBB betont, bei einem Ausfall auf dieser Teilstrecke den Kundinnen und Kunden bei der Refundierung der Transportkosten entgegenzukommen, und verweist auf andere Verkehrsmittel wie S-Bahn, CAT, Bus oder Taxi. (APA, 9.8.2022)