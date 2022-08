Hochsommer bedeutet auch Erntezeit. Ob Obst, Gemüse oder Kräuter – vieles ist gereift und kann nun verzehrt werden. Was ernten Sie dieser Tage im Garten?

Der Sommer zeigt sich seit Wochen von seiner sonnigsten Seite – an zahlreichen Tagen kletterten die Temperaturen auf über 30 Grad. Je nach Region, in der man zu Hause ist, bedeutete das auch, den eigenen Garten regelmäßig zu bewässern, damit die Pflanzen nicht austrocknen. Doch das Hegen und Pflegen der Pflanzen, Sträucher, Stauden und Bäume macht sich in den Hochsommermonaten Juli und August endlich bezahlt.

Hmmm, saftige Brombeeren! Foto: Mladen_Kostic Getty Images/iStockphoto

Nach langer Reifezeit tragen Obstbäume und Beerensträucher nun reiche Ernte. Von frühen Äpfeln, Birnen und Zwetschken über Brombeeren, Schwarze Johannisbeeren oder Himbeeren bis hin zu den ersten Feigen oder Melonen – mit genügend Zeit und Geduld füllen sich nach und nach die Körbe und Schalen. Auch Gemüse wie Zucchini, Kohlrabi, Gurken, Salate, Zwiebeln, Paradeiser, Paprika und vieles mehr hat Hochsaison und kann geerntet werden. Wer motiviert ist, kann gesammeltes Obst und Gemüse sogleich weiterverwerten: ob zu Marmeladen, Chutneys, Kuchen, Kompott oder Säften.

Was ernten Sie im August in Ihrem Garten?

Welche Sträucher, Pflanzen und Bäume haben Sie mit viel Liebe monatelang gepflegt? Was machen Sie aus der Ernte? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 12.8.2022)