Kinder dürfen nicht mehr in die Kaffeebeere im ostfriesischen Esens – weil die Eltern sie nicht im Griff haben

Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/sankai

Seit ein paar Tagen ist in der Kaffeebeere kein Kindergeschrei zu hören und keine tobenden Kiddies zu sehen. Denn seit Ende Juli gibt es in dem kleinen Café im Norden Deutschlands ein Verbot für Buben und Mädchen unter zehn Jahren. Sie dürfen das Innere des Lokals nichtr mehr betreten – in den Gastgarten dürfen sie aber, wie die Besitzer Martin und Elena Helwig bekräftigen.

Das Verbot richte sich nicht gegen die Kinder selbst, sondern gegen Eltern, die ihre Kinder nicht im Griff haben: "Einige Eltern überlassen die Kinder sich selbst, das geht in der Gastronomie einfach nicht", sagten die Besitzer der Deutschen Presse-Agentur.

"Die Entwicklung, dass die Eltern sich nicht mehr verantwortlich für ihre Kinder fühlen, (...) widerspricht damit leider etwas dem Gedanken des gemütlichen Charakters einer Kaffeelounge. Es macht somit auch nicht mehr viel Spaß, Gastgeber zu sein", schreiben die Helwigs auf der Facebook-Seite ihres Cafés.

Unaufmerksame Eltern



Dort schildern sie die Szene, die den Ausschlag zur Einführung der Kinderverbotszone gab: "Bei einer Familie mit zwei Kindern hat mindestens eines mehrere gefährliche Situationen provoziert, unter anderem Springen von der Treppe direkt neben den Tisch. Die Eltern, speziell der Vater, da die Mutter am Telefonieren war, haben nicht reagiert. Auf unsere zugegebenermaßen sehr nervöse Reaktion hat der Vater nur gesagt: 'Ist doch nichts passiert', und sich auch weiterhin nicht gekümmert."

Kritik und Lob



Nach dem Vorfall schloss das Paar seine Kaffeebeere und postete die Entscheidung, zukünftig ein Ü10-Lokal zu sein, auf Facebook. Daraufhin folgte viel Verständnis, ein User forderte sogar, das Verbot allgemein in Restaurants und Supermärkten umzusetzen, andere Postings unterstreichen die Erfahrung mit antiautoritären Eltern. Kritik gibt es vor allem an dem kompletten Kinderverbot. Eine Userin schreibt, man sollte nicht gleich eine ganze Personengruppe aus dem Café verbannen, sondern nur die unguten Gäste. (rec, 13.8.2022)