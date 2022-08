Der Flughafenindex gibt Aufschluss darüber, welche Flughäfen in Europa momentan besonders gut abschneiden und welche nicht. Foto: APA/dpa/Jörg Carstensen

Holidu, ein Buchungsportal für Ferienwohnungen, hat anhand der Daten von Google Maps ein Flughafen-Ranking erstellt, um darzustellen, auf welchen Flughäfen man gut aufgehoben ist – und welche man besser meiden sollte. Dafür wurden die durchschnittliche Google-Bewertung und die Anzahl der Rezensionen herangezogen.

Hier das Ergebnis:

Top 5 der am besten bewerteten Flughäfen in Europa laut Google

1. Flughafen Athen-Eleftherios Venizelos, Griechenland (durchschnittliche Google-Bewertung 4,4; 24.467 Rezensionen)

Der Flughafen in Athen (ATH) ist der am besten bewertete Flughafen Europas. Er ist der größte und bekannteste Flughafen Griechenlands und liegt 33 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Griechenland ist vom europäischen Flugchaos relativ unbeschadet davongekommen – was sich eindeutig in den Bewertungen niederschlägt. Zum positiven Eindruck trägt auch bei, dass es Aufbewahrungsmöglichkeiten für Gepäck, Flughafen-Lounges, Ausstellungen archäologischer Artefakte und eine große Auswahl an Restaurants und Cafés gibt.

2. Flughafen Zürich, Schweiz (durchschnittliche Google-Bewertung 4,4; 14.267 Rezensionen)

Obwohl der Flughafen Zürich durch die jüngste Panne bei der Flugsicherung etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde, schafft er es auf Platz zwei in der Rangliste. Der Ruf des Flughafens scheint davon nicht beeinträchtigt worden zu sein. Reisenden werde ein breites Spektrum an verschiedenen Möglichkeiten geboten, um sich die Zeit am Flughafen zu vertreiben, liest man. Ab 1. August gibt es an den Wochenenden Livemusik und eine Spiele-Lounge mit Tischtennis, Darts und sogar einer Minigolfanlage. Auf der Website des Flughafens findet man Informationen über kommende Veranstaltungen wie einen Brunch auf der Aussichtsplattform, Grillabende und vieles mehr.

3. Flughafen Porto, Portugal (durchschnittliche Google-Bewertung 4,4; 11.904 Rezensionen)

Den dritten Platz belegt der Flughafen Francisco de Sá Carneiro, auch bekannt als Flughafen Porto. "Porto könnte eine gute Alternative sein, um Verspätungen, von denen Portugals größter Flughafen in Lissabon seit Mitte Juni geplagt wird, zu entkommen", schreiben die Studienautorinnen und Studienautoren. Der Flughafen Porto verfüge über eine Flughafen-App, mit der die Ankunfts- und Abflugzeiten sowie der Flugstatus in Echtzeit verfolgt werden können, sodass die Kommunikation direkt und in Echtzeit erfolgt. Außerdem sei der Flughafen besonders familienfreundlich, liest man: Es steht ein ganzer Bereich für Kinder mit einer Bibliothek, Videos und anderen Aktivitäten zur Unterhaltung zur Verfügung.

4. Flughafen Alicante, Spanien (durchschnittliche Google-Bewertung 4,3; 10.547 Rezensionen)

Als Nächstes auf Liste folgt der internationale Flughafen Alicante in Spanien, der Hauptflughafen für die Valencianische Gemeinschaft und die Region Murcia. Der Flughafen ist nur etwa 15 Kilometer von Alicantes Zentrum entfernt. Reisende loben die gute Organisation und das helle, geräumige Design. Im Jahr 2011 wurden die beiden Terminals durch ein modern gestaltetes, neues Terminal ersetzt. Wer etwas gegen lange Wartezeiten tun möchte, könne sich in den zahlreichen Shops die Beine vertreten und danach einen Happen in einem der vielen Restaurants essen, heißt es.



5. Flughafen Malta, Malta (durchschnittliche Google-Bewertung 4,3; 6.279 Rezensionen)

Mit einer durchschnittlichen Google-Bewertung von 4,3 von fünf Sternen belegt dieser gut instand gehaltene Flughafen Platz fünf: Trotz der deutlich geringeren Größe im Vergleich zu seinen europäischen Mitstreitern stehe der Flughafen in Malta diesen in nichts nach, meint man bei Holidu. Er verfüge nicht nur über Restaurants, Duty-free-Läden und VIP-Lounges, sondern sogar über eine Zahnklinik. Außerdem gebe es einen frisch renovierten Food-Court, der eine große Auswahl an Lebensmitteln in einem gehobenen Ambiente bietet.

Welche Flughäfen runden die Top 10 ab?

6. Flughafen München, Deutschland (durchschnittliche Google-Bewertung 4,2; 19.850 Rezensionen)

7. Flughafen Palma de Mallorca, Spanien (durchschnittliche Google-Bewertung 4,2; 19.107 Rezensionen)

8. Flughafen Václav-Havel Prag, Tschechien (durchschnittliche Google-Bewertung 4,2; 13.786 Rezensionen)

9. Flughafen Gran Canaria, Spanien (durchschnittliche Google-Bewertung 4,2; 10.565 Rezensionen)

10. Flughafen Helsinki-Vantaa, Finnland (durchschnittliche Google-Bewertung 4,2; 8.319 Rezensionen)

Top 5 der am schlechtesten bewerteten Flughäfen in Europa laut Google



1. Flughafen Bordeaux-Mérignac, Frankreich (durchschnittliche Google-Bewertung 2,7; 5.700 Rezensionen)

Der Flughafen belegt mit einer durchschnittlichen Bewertung von 2,7 den ersten Platz der am schlechtesten bewerteten Flughäfen auf Google. Die Hauptbeschwerden über diesen Flughafen waren die geringe Größe und der Mangel an Sitzplätzen für Reisende. Zu allem Überfluss wurden in letzter Zeit aufgrund von Personalstreiks viele Flüge gestrichen, sodass Urlauber eventuell Alternativen in Betracht ziehen sollten, wenn sie einen Flug vom Flughafen Bordeaux-Mérignac planen.



2. Flughafen Iraklio, Griechenland (durchschnittliche Google-Bewertung 2,8; 10.791 Rezensionen)

Als Nächstes reiht sich der internationale Flughafen Iraklio auf der Insel Kreta mit einer durchschnittlichen Bewertung von 2,8 in die Liste ein. Die meisten Beschwerden handeln davon, dass der Flughafen zu überfüllt, veraltet und schlecht ausgestattet sei. Auch in Sachen Organisation gibt es hier noch Aufholbedarf: häufig wechselnde Abflug-Gates sowie chaotische Sicherheitskontrollen wurden in den Kommentaren häufig hervorgehoben.

3. Flughafen Luton, Vereinigtes Königreich (durchschnittliche Google-Bewertung 3,0; 10.665 Rezensionen)

Luton ist stark vom diesjährigen, sommerlichen Flugchaos betroffen. Der Nachrichtendienst Bloomberg berichtet, dass seit Anfang Juli 66 Prozent der Flüge verspätet waren und 2,7 Prozent gestrichen wurden. Hinzu kommt, dass der Flughafen bei Google nur eine durchschnittliche Bewertung von 3,0 erhält. Die meisten Beschwerden betreffen die mangelnde Anbindung des Flughafens an den öffentlichen Nahverkehr und die daraus resultierenden massiven Warteschlangen, die sich aus der geringen Größe trotz des hohen Passagieraufkommens ergeben.



4. Flughafen Manchester, Vereinigtes Königreich (durchschnittliche Google-Bewertung 3,0; 15.192 Rezensionen)

Die meisten Beschwerden über den Flughafen Manchester beziehen sich auf unhöfliches Personal und mangelnde Organisation, was insbesondere bei den Sicherheitskontrollen zu langen Warteschlangen führt. Jüngst machte der Flughafen Schlagzeilen, als ein Video auf einem Social-Media-Kanal veröffentlicht wurde, das ein komplett überfülltes Gepäckband mit teils demolierten Koffern zeigte.

5. Flughafen Berlin Brandenburg, Deutschland (durchschnittliche Google-Bewertung 3.2; 16,959 Rezensionen)

Der internationale Flughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt" rundet die Top 5 ab. Er öffnete seine Pforten im Oktober 2020 mit einer Verspätung von etwa einem Jahrzehnt und kostete vier Milliarden Euro mehr als ursprünglich veranschlagt. Gelobt wird der Flughafen für seine sauberen und modernen Einrichtungen. Beschwerden gibt's trotzdem – die betreffen vor allem die unzureichende Organisation und die langsame Sicherheitsabfertigung, die zu langen Warteschlangen führt. (red, 9.8.2022)

