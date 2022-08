20.15 DOKUMENTATION

Dok 1: The Bubble The Villages heißt die mit 160.000 Einwohnern und mit mittlerweile 142 Quadratkilometern größte Siedlung der Welt für Menschen ab 55. Alle, die dort wohnen, sind hochzufrieden, denn ständig gibt es etwas zu tun – auf einem der 48 Golf plätze, beim Cheerleading oder beim Wasserballett. Und der Alkohol fließt in Strömen. Doch das Leben hier ist streng reglementiert: ene rein weiße Gemeinde, vornehmlich aus Trump-Wählern. Der Tod wird hier ausgeblendet, Leichen werden nächtens schnellstens ausgeflogen. Report aus einer gruseligen Parallelwelt in Florida. Bis 21.45, ORF 1

Terry Marksberry, Präsident des Waffenklubs von The Villages, dreht seine Radrunden durch die saubere Seniorensiedlung: "The Bubble", ab 20.15 Uhr auf ORF 1. Foto: ORF / Golden Girls Film / Catpics

20.15 DOKUMENTATION

Bhagwan – Die Deutschen und der Guru Geschichte von Aufstieg und Fall des indischen Gurus Bhagwan aus der Perspektive seiner deutschen Anhänger. Warum verehrten sie diesen Mann so sehr? Dem Dokumentarfilmer Jobst Knigge gelang es, das Vertrauen einiger "Sannyasin" zu gewinnen. Bis 21.45, 3sat

21.55 OLIVIA

Grease (USA 1978, Randal Kleiser) Die 1950er-Jahre in Kalifornien: Alles dreht sich um Rock ’n’ Roll, Mädchen, Liebe und Tanzen. John Travolta in einer seiner Paraderollen als geölter Highschool-Womanizer Danny Zuko, der für Olivia Newton-John in der Rolle der Sandy Olsson schwärmt, die beim Tanzen auch nicht ohne ist. In memoriam der Schauspielerin, die im Alter von 73 Jahren verstarb. Bis 23.45, ORF 1

22.00 MAGAZIN

Extra 3 Christian Ehring pfeift auf die Sommerpause und macht einfach weiter. Die Themen des Satiremagazins: Fachkräftemangel in Deutschland, Laufzeitverlängerung von AKWs, Demokratie in den USA und Konfliktherde auf der Erde – Eine Krise jagt die nächste. Bis 22.45, NDR

22.30 DOKUMENTATION

Weltjournal: Mein Teheran Mehr als sieben Jahre lang hat ORF-Korrespondent Jörg Winter als einer der wenigen westlichen Journalisten aus Teheran berichtet und dort gearbeitet. Sein Porträt einer von Ausländern wenig besuchten Megastadt zeigt die vielen, oft überraschenden Facetten der iranischen Gesellschaft. Bis 23.05, ORF 2

Foto: ORF

22.50 DOKUMENTARFILM

Aufgewachsen in Afghanistan – 20 Jahre ohne Frieden 20 Jahre lang begleiten die Filmemacher Kindheit und Jugend eines afghanischen Buben. Er heißt Mir, und seine dramatische Geschichte ist geprägt von den Wirren des Krieges. Bis 0.20, ARD

23.05 DOKUMENTATION

Weltjournal+: Sei meine Stimme – Kampf mit dem Hijab-Zwang Dokumentation über die Aktivistin Masih Alinejad und ihre Arbeit im Exil in New York, wo sie den Kampf vieler Iranerinnen gegen das ultrakonservative Regime der Mullahs und den Hijab-Zwang unterstützt. Mit ihr Kontakt aufzunehmen ist im Iran gefährlich: Wer ihr Videos schickt, etwa von Frauen, die aus Protest gegen patriarchale Gesetze das Kopftuch ablegen, riskiert eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren. Bis 23.55, ORF 2