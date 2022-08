Horst Horvath und sein roter Schal haben das Burgenland entscheidend mitgeprägt. Foto: K.B.K. / Christian Ringbauer

Den Horst Horvath kennt im Burgenland jeder: Das ist der große Dicke mit dem roten Schal. Den hat er sich als Markenzeichen zugelegt. Bei der Antwort auf die Frage, was er eigentlich tut und welcher Profession er eigentlich nachgeht, tun sich die meisten schon deutlich schwerer. Denn auf den Punkt bringen lässt er sich nicht so mir nix, dir nix.

Verleger ist er, Kulturmanager, Demoorganisator, Festivalgeschäftsführer, Kulturzentrumsgründer, Volkshochschulen-Antreiber und vieles anderes mehr. Wobei man beim Aufzählen sowieso immer wieder was vergisst. Zampano wäre vielleicht eine passende Bezeichnung.

Getriebener Treiber

Er sagt zwar – ein wenig kokett, klar –, dass er meistens ein Getriebener sei, er ständig Aufträge anderer erledige. Aber alle, die mit ihm zu tun haben, erzählen das umgekehrt. Dass er es sei, der zu den unmöglichsten Zeiten anrufe, weil er von einem was brauche, wolle, haben müsse. Widerspruch zwecklos.

"Horvath is Orwat!", heißt es vom südburgenländischen Bildein (wo er sich um das Picture-on-Musikfestival kümmert, das am Freitag und Samstag wieder über die Bühne geht); über den Csaterberg (wo er für September die Literaturtage vorbereitet); bis nach Forchtenstein (wo er heuer die Organisation des Familienfests "Burg Forchtenstein fantastisch" übergeben hat nach 25 Jahren). Und weiter nach Eisenstadt, wo im Landhaus jeder aus eigener Anschauung weiß: "Horvath is Orwat!"

Offenes Haus

Das Zentrum des Arbeitsbeschaffers ist Oberwart, ungarisch Felsőőr, kroatisch Borta, romanes Erba. Dorthin verschlug es den gelernten Werkzeugmacher aus Neudörfl in den 1980er-Jahren als Arbeitsmarktbetreuer. Mit ungewöhnlichen Methoden kümmerte er sich um Langzeitarbeitslose und Jugendliche. Viele davon Roma. Horvath tat das mit dem Segen des SP-Sozialministers Alfred Dallinger. Der aber kam Anfang 1989 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Und Horvath wurde arbeitslos. Dallingers Nachfolger Josef Hesoun dachte sich die Arbeitslosenarbeit etwas biederer.

Das entpuppte sich fast im Handumdrehen als Glücksfall. Horvath wurde Geschäftsführer des Jugendhauses Oberwart. Als das gesperrt werden sollte, gab er der Stadt, dem Land und allen Leuten, die ihm über den Weg liefen, so lange keine Ruhe, bis daraus das Offene Haus Oberwart wurde. Ein bis weit ins Steirische strahlendes Zentrum für Kunst, Kultur und allgemeine Widerborstigkeit.

Lichtermeer

Das OHO liegt in der Oberwarter Lisztgasse auf Nummer 12. Darum heißt der Horvath'sche Verlag edition lex liszt 12. Den gründete er 1992 gemeinsam mit dem Schriftsteller Peter Wagner und Martin Wachter, dem Gründer der Wiener Zeitung Uhudla und Mitbegründer des Augustin.

Ende Dezember 1992 hatte sich das organisierte und organisierende Tausendsassatum bis Wien herumgesprochen. Horst Horvath wurde ins bis dahin eher chaotische Organisationskomitee für das Lichtermeer geholt. Am 23. Jänner 1993 marschierten rund 400.000 Menschen gegen das Ausländervolksbegehren der FPÖ.

Bombenmord

1995 erschütterte der vierfache Bombenmord bei der Romasiedlung ganz Österreich. Diese Erschütterung nutzte Horvath, um die politischen Betroffenheiten der angereisten Staatsspitze in Finanzierungssummen zu übersetzen.

Zahlreiche Projekte – Horvath kannte ja die Notwendigkeiten – wurden auf Schiene gebracht. Nachmittagsbetreuung und Lernhilfe für Volksschüler wurden angeboten; die Roma-Volkshochschule entstand; das Romanes, die "Zigeunersprache", wurde verschriftlicht; einschlägige Vereine wurden gegründet, eine Zeitung.

Jetzt erfuhr zum Beispiel auch Emmerich Gärtner-Horvath, der aktuelle Vorsitzende des Volksgruppenbeirats, wie das gemeint ist, wenn einer sagt: "Horvath is Orwat!" Stefan Horvath, der einen Sohn verloren hatte beim Attentat, fing zu schreiben an. Eine Heimat fand er in der edition lex liszt 12. Das OHO wurde auch zu einem Roma-Kulturzentrum.

Rechnitz

Das Zentrum all dieser Umtriebigkeiten ist der Verein K. B. K. – Kultur, Bildung, Kunst. Es ist die Konzernzentrale der Horvath'schen Umtriebigkeiten, Service- und Kommunikationsagentur, gewissermaßen der Generator der Orwat. Jetzt gerade gilt es zum Beispiel, den 30. Geburtstag von RE.F.U.G.I.U.S., der Rechnitzer Flüchtlings- und Gedenkinitiative, vorzubereiten. Der wird im September mit der Aufführung von Elfriede Jelineks Stück "Rechnitz (der Würgeengel)" begangen werden.

Horvath hat auch in Rechnitz keine Ruhe gegeben, bis der Kreuzstadl zur würdigen Gedenkstätte für die Opfer des Südostwallbaus wurde. Hier wurden noch in den allerletzten Kriegstagen rund 200 durch Zwangsarbeit und Hunger ausgemergelte ungarische Juden ermordet.

Parlamentsbaby

Im nächsten Jahr wird er 60, der Horst Horvath. "Jetzt will ich anfangen, ein bisserl leiserzutreten", sagt er. Drei Kinder hat er. Die beiden kleineren sind elf und 17. Der Ältere aus einer früheren Beziehung ist 32, heißt Michael, ist dem Vater, so sagt man das, wie aus dem Gesicht gerissen und war schon als Säugling eine österreichweite Berühmtheit.

Mutter Christine Heindl zog 1990 für die Grünen ins Parlament, Sohn Michael war bei der Angelobung dabei, bekam Hunger. Und die Mama tat, was Mamas in solchen Fällen eben tun. War das ein Hallo! (Wolfgang Weisgram, 10.8.2022)