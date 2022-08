In global turbulenten Zeiten spielt die Politik keine ganz unwesentliche Rolle. Wie müssen die Verantwortlichen Ihrer Meinung nach agieren, welches Verhalten ist fehl am Platz, und welche Wünsche haben Sie?

Es ist wahrlich kein leichter Job: Politikerin oder Politiker zu sein. Kaum jemand steht derart unter öffentlicher Beobachtung wie jene, die die Verantwortung für ein Land und dessen Bevölkerung haben. Der Anspruch, allen gerecht zu werden, ist nicht erfüllbar, und dennoch sollten das Handeln und die Entscheidungen, die getroffen werden, in Hinblick auf das Gemeinwohl geschehen.

Nicht nur an die heimische Politik, auch an die europäische hat man Erwartungen. Welche sind das bei Ihnen? Foto: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Future Image

Blickt man auf die vergangenen Jahre zurück, ist das nicht immer geschehen. Eine politische Krise jagte die nächste. Ministerinnen und Minister kamen und gingen, ebenso wie Bundeskanzler. Machtbesessenheit, fehlende Integrität, mangelndes Durchsetzungsvermögen und generelle Unfähigkeit werden so manchen Agierenden gern unterstellt oder vorgeworfen. Die allgemeine Zufriedenheit mit der Politik lässt bei vielen Menschen zu wünschen übrig – das spiegelt sich auch in Umfragen wider.

Hohes Amt, hohe Ansprüche

Auch die anstehende Bundespräsidentenwahl wird mit Spannung erwartet – so manche Kandidaten werden bereits im Vorfeld kritisiert und mit Argusaugen beobachtet. "Hier bedarf es einer Person, die nicht nur den politischen Weitblick und auch Großmut besitzt, sondern das Wesen und Funktionieren der Politik kennt. Aber auch das Wesen und die Stärke der Diplomatie, die Stärke und Komplexität der Verfassung, die Sensibilität internationaler Beziehungen, das Wissen um Geostrategie und Geopolitik oder der Sicherheitspolitik", so beschreibt Nina Hoppe im Kommentar der anderen des STANDARD ihre Erwartungen an einen künftigen Bundespräsidenten. Sie bezieht sich dabei im Wesentlichen auf die Kandidatur Marco Pogos, die sie für demokratiegefährdenden Populismus hält. Aber was bedeutet eine derartige Bewertung in Hinblick auf andere Politikerinnen und Politiker? Was müssen diese Personen mitbringen, um weitestgehend akzeptiert zu werden und den demokratiepolitischen Erwartungen zu entsprechen?

Was meinen Sie?

Wie müssen Politikerinnen und Politiker agieren? Was erwarten Sie von Personen in diesem Amt? Was hingegen erwarten Sie nicht, und wo wurden Ihre Erwartungen enttäuscht? Welche Politikerinnen und Politiker – auch über die österreichischen Grenzen hinweg – fallen Ihnen positiv auf? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 18.8.2022)