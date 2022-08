Ich kann mich noch gut an den Auftrag der Englischlehrerin "to use it in a sentence" erinnern. So wollte Frau Professor überprüfen, ob wir den Sinn von neu erlerntem Vokabular verstanden hatten. Dass Kontext King ist, gilt natürlich auch für alle anderen Sprachen, auch Millennialisch. In den folgenden Zeilen werde ich also meinen Bildungsauftrag erfüllen und Ihnen aus gegebenem Anlass eine wahre Geschichte erzählen, die Ihnen beim Vokabellernen helfen soll. Wo es nicht anders geht, habe ich deutsche Übersetzungen hinzugefügt.

Es war einmal eine neunmonatige Beziehung zwischen einer erfolgreichen Frau namens Kim Kardashian und einem lustigen Mann namens Pete Davidson. Vielen Menschen im Internet galt diese Beziehung als großartig und wunderbar, #Relationshipgoals, wie sie im Buche stehen. Andere vermuteten, Kim würde Pete nur als rebound, als eine Person, mit der man verkehrt, um über eine andere hinwegzukommen (hier: Kanye West), verwenden. Tatsächlich gab es für diese Vermutung einen Anlass: Denn Kardashian ging die Romanze laut Eigenaussage nur ein, weil sie dtf ("down to fuck", zu Deutsch: gampig) war und von der BDE ("big dick energy", zu Deutsch: so selbstbewusst auftreten, als hätte man einen großen Penis) Davidsons gehört hatte.

E! News

Doch aus Spaß wurde Ernst, und der Softlaunch des neuen Beaus begann, also die Praxis, auf Instagram zu zeigen, dass es jemanden gibt, nicht aber dessen Gesicht. (Man sieht dann zum Beispiel den Schatten des Mannes oder seine Hände beim gemeinsamen Essen). Nach dem Softlaunch folgt der erste große Meilenstein. Die Beziehung wird #Instagramofficial: Man steht also öffentlich zueinander. Daraufhin folgt die Zeit, in der man auch sehr öffentlich die Finger nicht voneinander lassen kann. Man ergeht sich in ausgiebigster PDA ("public displays of affection"). Dann können zwei Dinge passieren: Die Beziehung läuft gut, das Liebespaar wird zu einem Powercouple. Oder die Beziehung endet: entweder freundschaftlich so wie bei Kim und Pete oder feindselig.

Mit diesem neuen Vokabular ausgestattet, haben Sie nun mindestens Sprachniveau B2 im Modul "Beziehungen im Internet" abgeschlossen. And now, use it in a sentence! (Amira Ben Saoud, 10.8.2022)