16 Covid-Erkrankte sind innerhalb eines Tages verstorben. 1.420 an Covid erkrankte Personen werden aktuell in Österreichs Krankenhäusern behandelt, 81 davon auf einer Intensivstation

Weiterhin werden jeden Tag mehrere Tausend positive Testergebnisse gemeldet. Foto: APA/dpa/Julian Stratenschulte

Wien – Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen, ist derzeit Schwankungen unterlegen. Momentan sind 1.420 Menschen mit SARS-CoV-2 im Spital, das sind um 37 mehr als am Vortag, allerdings um 44 Personen weniger als noch in der Vorwoche. 81 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl stieg seit Dienstag um vier und innerhalb einer Woche um zwei Patienten an. 16 Tote in Zusammenhang mit Covid waren binnen 24 Stunden zu beklagen.

In der vergangenen Wochen wurden laut Gesundheits- und Innenministerium 80 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus registriert. Insgesamt verzeichnet die Covid-19-Pandemie seit ihrem Ausbruch 19.231 Tote in Zusammenhang mit dem Virus. Die AGES zählte am Dienstag bereits 20.460 Tote.

Positiv-Rate der PCR-Test bei 10,6 Prozent

Derzeit laborieren 78.297 Menschen an einer Infektion. Diese Zahl ging seit Dienstag um 607 zurück. Innerhalb von 24 Stunden wurden 6.992 Menschen positiv auf das Virus getestet. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 5.696 Fällen.

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 4.803.681 bestätigte Fälle gegeben. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 4.706.153 Personen. Seit Dienstag wurden wieder weniger als 100.000 Tests durchgeführt. 90.402 PCR- und Antigen-Schnelltests wurden gemeldet. Davon waren 66.274 aussagekräftige PCR-Tests. Die Positiv-Rate der PCR-Tests liegt derzeit bei 10,6 Prozent.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ging von 458,1 auf 441,6 Fälle pro 100.000 Einwohner zurück. Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist derzeit Wien mit 662,6, gefolgt von Niederösterreich, dem Burgenland und Kärnten (522,8, 450,1 bzw. 378). Danach kommen Salzburg (361,2), die Steiermark (356,1), Oberösterreich (323,8), Tirol (301,5) und Vorarlberg (198,9).

93 Erstimpfungen

6.775 Impfungen sind am Dienstag durchgeführt worden, davon waren 5.504 Auffrischungsimpfungen (4., 5. und jede weitere Impfdosis). Nur 93 Stiche waren Erstimpfungen. 5.370.247 Menschen und somit 59,5 Prozent der Österreicher sind gemäß Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (Nig) gültig geimpft. Insgesamt haben bisher 370.406 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Am höchsten ist die Schutzrate im Burgenland mit 67,3 Prozent. In Niederösterreich haben 62,8 Prozent der Bevölkerung eine gültige Immunisierung, in der Steiermark 61 Prozent. Nach Tirol (57,8), Wien (57,7), Kärnten (56,7), Vorarlberg (56,4) und Salzburg (55,6) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit 55 Prozent.



Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 218

Kärnten: 272

Niederösterreich: 1.678

Oberösterreich: 1.035

Salzburg: 324

Steiermark: 804

Tirol: 375

Vorarlberg: 136

Wien: 2.150

(APA,red, 10.8.2022)