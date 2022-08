Jamie Fraser (Sam Heughan) und Claire Randall (Caitriona Balfe) in der Pilotfolge von "Outlander". Foto: AP/Ed Miller

Der US-Sender Starz hat bestätigt, dass ein Prequel zur Serie "Outlander" mit dem Titel "Blood of My Blood" in Planung ist. Die neue Dramaserie soll die Liebesgeschichte zwischen Jamie Frasers Eltern, Ellen MacKenzie und Brian Fraser, erzählen.

Schottische Highlands

Über die Handlung ist derzeit noch wenig bekannt, die Serie soll aber im frühen 18. Jahrhundert in Schottland spielen und die Konflikte zwischen den verschiedenen Highland-Clans behandeln. Der Titel "Blood of My Blood" ist ein Zitat aus einem schottischen Eheversprechen, das bereits in "Outlander" vorkam.

Die Originalserie wurde vor acht Jahren erstmals ausgestrahlt und dreht sich um Krankenschwester Claire, die nach Kriegsende 1945 aus Versehen in das Schottland des 18. Jahrhunderts zurückreist. Sie gerät mitten in den Konflikt der schottischen Clans mit den englischen Besatzern und trifft den jungen Jamie Fraser.

Auch Autorin Diana Gabaldon beteiligt

Matthew B. Roberts wird Showrunner und schreibt die Drehbücher für "Blood of My Blood". Er ist auch ausführender Produzent der Originalserie, hier wird derzeit an Staffel sieben gearbeitet. Autorin Diana Gabaldon, deren Romanvorlage das Franchise inspirierte, wird ebenso als beratende Produzentin Teil des Teams sein. Im Februar verkündete sie, dass sie derzeit an der Vorgeschichte um Jamie Frasers Eltern schreibt.

Starz-Programmdirektorin Kathryn Busby ist gespannt darauf, dem Publikum zu zeigen, "wie alles begann". "Outlander" ist eine der erfolgreichsten Produktionen des US-Bezahlsenders. Hierzulande ist die Serie auf Amazon Starz Play und Netflix zu sehen. (awe, 10.8.2022)