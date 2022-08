In dieser Galerie: 2 Bilder Eine spannende Karriere liegt hinter Viktoria Schanderbeck. Foto: Reuters/Niesner Lisa Makas ist die vierterfolgreichste Torschützin im ÖFB-Team. Foto: APA/Hochmuth

Zwei Protagonistinnen des Höhenflugs von Österreichs Frauen-Nationalteam haben am Mittwoch ihrer Fußballkarrieren beendet. Verteidigerin Viktoria Schnaderbeck (31), seit Juni 2013 Kapitänin des Teams, und Stürmerin Lisa Makas (30) gaben in einer Pressekonferenz ihre Rücktritte bekannt. Schnaderbeck und Makas waren Teil der Mannschaft, die mit dem EM-Halbfinale 2017 und dem EM-Viertelfinale 2022 für die größten Erfolge von Österreichs Fußballfrauen gesorgt hat.

Schnaderbeck wechselte mit 16 Jahren von LUV Graz zum FC Bayern, für den sie elf Jahre (2007–2018) spielte. Mit den Münchnern gewann die Steirerin zweimal den deutschen Meistertitel (2014/15 und 2015/16), ehe sie 2018 zu Arsenal weiterzog und mit den Londonern in der ersten Saison auch den englischen Meistertitel holte. Im vergangenen Frühjahr spielte die Master-Absolventin der Wirtschaftspsychologie für Tottenham Hotspur, um Matchpraxis für die EM in England zu sammeln.

Erfolge und Verletzungen

Makas war fünf Jahre lang ebenfalls in Deutschland aktiv und stürmte für den SC Freiburg und den MSV Duisburg. Im Sommer 2020 kehrte die Niederösterreicherin in die Heimat zurück und feierte mit dem SKN St. Pölten 2020/21 den Meistertitel. Im Frühjahr ließ sie ihre Karriere bei Austria Wien ausklingen, wo sie künftig als Funktionärin tätig sein wird. Makas ist mit 19 Treffern in 74 Länderspielen die vierterfolgreichste Torschützin im ÖFB-Team.

Das Duo verbindet nicht nur sportliche Erfolge mit dem Nationalteam, sondern auch jahrelange Verletzungsprobleme im Kniebereich. Bei Schnaderbeck riss das Kreuzband des rechten Knies bei ihrem Pflichtspieldebüt mit 17 Jahren für Bayern München, sie musste insgesamt acht Knieoperationen über sich ergehen lassen. Die Steirerin, die mit 16 Jahren im Nationalteam debütierte, hat seit der EM 2017 nur noch 24 Länderspiele absolvieren können, fehlte auch im EM-Viertelfinale 2022 gegen Deutschland (0:2) und macht nach 83 Länderspielen und zwei Toren Schluss.

Makas hat sich bei der EM 2017 im Viertelfinale gegen Spanien das Kreuzband gerissen und ist seither aufgrund mehrerer Verletzungen nur noch 22-mal für das ÖFB-Team aufgelaufen. (APA, 10.8.2022)