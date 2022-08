Oz Du Soleil alias Excel on Fire und Bill Jelen alias MrExcel.com machen Tabellenkalkulation zum Unterhaltungformat für Nerds.

Datenmanagement mit Excel Tabellen kann bei der Buchhaltung oder Lohnverrechnung schon mal den Blutdruck steigen lassen. Normalerweise wird die Aufregung aber nicht moderiert — anders bei den Microsoft Excel-Weltmeisterschaften. Der größte US-Amerikanische Sport-Fernsehsender, ESPN, strahlte vor kurzem eine Wiederholung der Microsoft Excel-Weltmeisterschaften aus und das Internet ist begeistert.

Sport ist für viele Fans eine emotionale Angelegenheit, umso schmerzlicher, wenn die moderative Begleitung nicht die Begeisterung widerspiegelt. Für die Excel-Weltmeisterschaften haben daher zwei wahre Ex(cel)perten gekonnt durch das Ereignis geführt. "Erinnert mich an den ersten Code, den ich damals auf der Uni geschrieben habe", freut sich Kommentator Bill Jelen, bevor sich er und sein Gegenüber Oz Du Soleil über die Schwierigkeit der Berechnung von Punktezahlen von randomisierten Slot-Maschinen zu unterhalten.

Financial Modeling World Cup

Die müssen die E-Sportler nämlich als erste Aufgabe bewältigen. Aber eine simple Addition der Punktezahlen reicht nicht, wenn Symbole mehrfach auftauchen werden sie miteinander multipliziert. Also ist eine dreifache Glocke 27.000 Punkte wert statt der "einfachen" 30. Zeigt der einarmige Bandit fünf Diamanten, steigt die Punktezahl auf eine Milliarde. Klingt ziemlich kompliziert und ist es auch – aber das ist erst die Aufwärmrunde.

Tabellenkalkulation statt Ego-Shooter

Der organisierte sportliche Wettkampf von Videospielen wird immer beliebter. Dass es auch einen echten Markt dafür gibt, zeigen die Preisgeldsummen. Das höchstdotierte ESport Game war 2021 die Dota 2 Weltmeisterschaft (The International 2021) mit einem Preisgeld von über 40 Millionen Dollar. Dieser wachsenden Beliebtheit will der Fernsehsender ESPN, nicht ganz uneigennützig, entgegenkommen. ESPN ist seit längerem dafür bekannt, nicht-traditionelle Sportereignisse, einschließlich esports, zu unterstützen. Überraschend ist also nicht die Übertragung des Events eher der Fakt, das Zuseher:innen statt bei einem Ego-shooter, bei einem Excel-Turnier mitfiebern.

Excel-Athleten und Spreadsheet-Göttinnen

Die Excel-Athleten arbeiten demnach auch nicht in Trikots und schnelltrocknender Funktionskleidung, sondern vom Homeoffice aus in legeren Freizeithemden und werden dabei von Webcams gefilmt, während sie an ihren Spreadsheets arbeiten und in atemberaubender Geschwindigkeit mathematische Funktionen tippen.

Dazwischen bemühen sich die Kommentatoren redlich so etwas wie Stadion-Atmosphäre aufkommen zu lassen. "Sie drückt F2. Sie drückt F2 und addiert eine Eins", ist wohl so etwas wie das "Tor! Tor! Tor!" der Fußballberichterstatter. "Er macht eine Menge Tastenanschläge und er erledigt gerade viel Denkarbeit", ist eine Moderationsperle, die man wohl in anderen Sportarten nicht hört. Als dann eine Spreadsheet-Sportlerin auch noch die Transpondieren-Funktion benutzt, können die Kommentatoren ihr Glück kaum fassen.

Als die polnische Teilnehmerin Gabriela Strój Transpondieren-Funktion benutzt, flippen die beiden Moderatoren aus.

Das wohl lahmste Jump and Run aller Zeiten

In der letzten und schwierigsten Challenge müssen die Halbgötter und -göttinnen der Tabellenkalkulation ein eigenes Spiel in Excel entwickelt. Protagonist "Modelario" muss in einem Jump and Run in sechs Level das Firmenkonzept vor dem Zusammenbruch retten, Monster töten und Boni einsammeln. Gewonnen hat am Ende der Australier Andrew Ngai, der bereits für die Regierung ein Vohersagetool für das australische Sozialsystem entwickelt hat – natürlich in Excel.Wer sein Excel-Wissen jetzt auffrischen möchte oder gar selbst in die E-Sport-Nische der Tabellenkalkulation einsteigen möchte, ist bei Kommentator Bill Jelen vollkommen richtig. Der betreibt mit www.mrexcel.com eine Seite mit Tutorials und verspricht "die reichhaltige Fülle von Excel-Wissen in deinen Händen."

Die Zuseher sind begeistert

Glaubt man der Kommentarspalte unter dem Youtube-Video zum Event dann ist die Excel Olympiade am besten Weg zum Spitzensport zu werden. Eine Zuseherin schrieb "Wahrscheinlich das aufregendste und lehrreichste Sportereignis in meinem Leben. Ich habe tatsächlich ein paar Dinge daraus gelernt", ein anderer Kommentar liest "Ich bin traurig, dass ich so spät davon erfahren habe. Mein Vater wollte immer, dass ich Sport treibe, vielleicht gibt es noch Hoffnung." (smw, pez, 10.8.2022)