Bitte einmalig Häkchen bei "Ich möchte Reaktionen auf meinen Kommentar per E-Mail erhalten." setzen, um weiterhin über Antworten auf eigene Postings benachrichtigt zu werden.

Liebe Community,

das STANDARD-Forum wird aktuell hinter den Kulissen vollständig erneuert, um Ihnen noch mehr Lesevergnügen zu bereiten und fit für künftige Erweiterungen zu sein. In wenigen Tagen werden wir die Neuerungen in einem Livestream präsentieren und zum Austausch darüber einladen. Eines vorweg: Das neue Forum wird nach und nach geöffnet und Sie haben in der Umstellungsphase jederzeit die Möglichkeit, auf das alte Forum zurück zu wechseln.

Vorbote: vereinfachte E-Mail-Benachrichtigungen

Derzeit gibt es – wenn man Postings verfasst – zwei Möglichkeiten für E-Mail-Benachrichtigungen: (1) E-Mails zu jedem neuen Posting im Forum oder Liveticker und (2) E-Mails zu Antworten auf das eigene Posting. Die erste Option wird unter Viel-Poster:innen auch "Hakerl des Todes" genannt, weil sie durchaus dazu führen kann, Mailboxen innerhalb kürzester Zeit zu überfluten.

Deshalb werden – wie schon lange versprochen – E-Mail-Benachrichtigungen zu sämtlichen Postings entfernt. Hinweise auf Antworten zu eigenen Postings kann man sich weiterhin zuschicken lassen. Es ist jedoch einmalig auf jedem Gerät, das man zum Posten verwendet, erforderlich, das Häkchen in der entsprechenden Box neu zu setzen. Bei darauf folgenden Postings ist es dann wieder vorausgewählt und kann bei Bedarf entfernt werden.

Erster Blick auf das neue Forum auf derStandard.de

Wer schon jetzt einen ersten Blick auf ersten Neuerungen werfen will, findet auf derStandard.de ein Forum, das weitgehend noch gewohnt aussieht, allerdings technisch bereits auf neuen Beinen steht. Zu bemerken ist dies vor allem daran, dass man am Ende des Forums nun einfach Postings nachladen kann und nicht mehr durch Blättern auf eine neue Seite wechseln muss. Neue Features und eine neue Optik werden nach und nach folgen. Geben Sie uns dazu gerne schon Feedback! (Chris Burger, 10.8.2022)