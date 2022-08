In sozialen Medien tauschen rechte Nutzer Memes darüber aus, dass das "Heilmittel" gegen Affenpocken die Heteroehe ist, während sie die Wirksamkeit der Impfung anzweifeln

Ende Juli twitterte Tucker Carlson von Fox News eine Umfrage, in der er erklärte, dass die Krankheit in "schlong Covid" umbenannt werden sollte. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Amerikas Konservative nehmen die Affenpocken als Grund für Hass gegen Menschen der LGBTQ+-Community. Unter den vorerst bekannten Fällen von Affenpocken sind offenbar Männer überproportional betroffen, die gleichgeschlechtlichen Sex hatten. Im Fernsehen machen sich rechte Kommentatoren offen über Erkrankte lustig. In sozialen Medien tauschen rechte Nutzer Memes darüber aus, dass das "Heilmittel" gegen Affenpocken die Heteroehe sei, während sie die Wirksamkeit der Impfung anzweifeln.

Die Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums CDC gab zuletzt einen Leitfaden zur Vorbeugung von Affenpocken durch Safer Sex heraus, der eine Illustration von zwei Männern in einem Bett enthält. In dem Artikel wird empfohlen, die Zahl der Sexualpartner zu begrenzen, anonyme Treffen zu vermeiden und nach dem Sex "Hände, Fetischkleidung und Sexspielzeuge zu waschen". Als Alternativen zum Sex wurden soziale Distanz oder Masturbation per Video vorgeschlagen.

Auch die WHO gab eine Empfehlung zum Sexualverhalten wegen Affenpocken aus. Männer, die Sex mit Männern haben, sollten vorerst die Zahl ihrer Sexualpartner reduzieren, den Sex mit neuen Partnern überdenken und mit jedem neuen Partner ihre Kontaktdaten austauschen, um sie bei Bedarf kontaktieren zu können. Die Reaktionen von rechtskonservativer Seite folgten prompt.

"Keuschheit. Zölibat. Bescheidenheit. Diszipliniert. Nicht eklig sein. Die Beine geschlossen halten. Alles machbare Optionen, Leute", twitterte etwa die republikanische Kommentatorin Kathy Barnette als Reaktion auf den CDC-Leitfaden.

"Ich warte immer noch darauf, dass schwule Männer, die während des Affenpockenausbruchs wahllos Sex mit Fremden haben, von den Gesundheitsbehörden so belehrt und gescholten werden, wie wir anderen, wenn wir während der Covid-Krankheit in Lebensmittelgeschäfte und Restaurants gehen", twitterte Matt Walsh von der rechten Nachrichtenplattform "Daily Caller".

Ende Juli twitterte Tucker Carlson von Fox News eine Umfrage, in der er erklärte, dass die Krankheit in "schlong Covid" umbenannt werden sollte.

In den USA gibt es mittlerweile mehr als 6.600 Fälle von Affenpocken. Die Regierung hat den nationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen.

Zu den Symptomen einer Affenpockeninfektion zählen plötzlich einsetzendes Fieber, starke Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Halsschmerzen, Husten, häufig auch Lymphknotenschwellungen. Typisch ist zudem ein vom Gesicht auf den Körper übergreifender Ausschlag mit Bläschen oder Pusteln. Die meisten Menschen erholen sich innerhalb weniger Wochen. (red, 10.8.2022)