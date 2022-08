Es geht weiter für Irene Fuhrmanns Team. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Mit dem Schwung der starken Euro mit dem Einzug ins Viertelfinale geht Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam in den attraktiven Abschluss der WM-Qualifikation. Das ÖFB-Team hofft beim Gastspiel des neuen Europameisters England am 3. September (17.30 Uhr) in Wiener Neustadt auf ein ausverkauftes Stadion, also 3.900 Fans. Für das Doppel mit dem anschließenden Match gegen Nordmazedonien (6. September, 20.30 Uhr) sind 1.200 Abos verkauft. Einzeltickets gibt es ab Donnerstag.

"Es ist eine gute Geschichte, dass der frischgebackene Europameister bei uns spielen muss. Wir haben in England (bei der EM) bewiesen, dass wir so weit wie möglich mithalten können. Haben miterlebt, wie toll Frauenspiele sein können. Ich erwarte, dass wir ein volles Haus haben", sagte ÖFB-Präsident Gerhard Milletich.

Im Rahmen des Spiels werden die bisherige Kapitänin Viktoria Schnaderbeck und Stürmerin Lisa Makas, die am Mittwoch das Ende ihrer Karrieren bekanntgegeben haben, verabschiedet. Auch ohne das Duo will Teamchefin Irene Fuhrmann dem Champion Paroli bieten. "Wir können mit einer gewissen Gelassenheit in diese Spiele gehen, weil wir den Play-off-Platz im Oktober fix haben. Wir werden alles in die Waagschale werfen, um den Europameisterinnen im Idealfall ein Bein zu stellen", sagte Fuhrmann.

Im Kader fehlen mit Torfrau Jasmin Pal (nach Kreuzbandriss), Maria Plattner (Schlüsselbeinbruch) und Stefanie Enzinger (Aufbautraining nach Knochenmarksödem) drei Spielerinnen, die normalerweise dabei sind. (APA, 10.8.2022)

Der Kader für die WM-Quali-Spiele gegen England und Nordmazedonien:

TOR:

EL SHERIF Mariella (SK Sturm Graz/0 Länderspiele),

KRESCHE Isabella (US Sassuolo Femminile/ITA/2),

ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/83)

ABWEHR:

DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/5/1 Tor),

GEORGIEVA Marina (vereinslos/17/0),

HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/89/10),

KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/88/2),

MAGERL Julia (SK Sturm Graz/2/1),

SCHIECHTL Katharina (SV Werder Bremen/GER/63/9),

WENNINGER Carina (AS Roma/ITA/120/6),

WIENROITHER Laura (Arsenal WFC/ENG/26/1)

MITTELFELD:

DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/59/9),

EDER Jasmin (spusu SKN St. Pölten/54/1),

FEIERSINGER Laura (Eintracht Frankfurt/GER/96/16),

FELIX Lara (1. FC Nürnberg/GER/1/0),

HICKELSBERGER-FÜLLER Julia (TSG 1899 Hoffenheim/GER/21/5),

HÖBINGER Marie-Therese (FC Zürich/SUI/22/5),

KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/15/1),

NASCHENWENG Katharina (TSG 1899 Hoffenheim/GER/33/4),

PUNTIGAM Sarah (1. FC Köln/GER/124/18),

SCHASCHING Annabel (SK Sturm Graz/3/1),

ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/100/13)

ANGRIFF:

BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/83/44),

KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/8/1),

WIENERROITHER Katja (Grasshopper Club Zürich/SUI/10/2)

Auf Abruf: