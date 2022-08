Neun Europameisterschaften führen in Bayern zusammen. 177 Titel werden zum Großteil in Sportstätten der Olympischen Spiele 1972 vergeben

In dieser Galerie: 2 Bilder BMX ist Teil des Programms bei den European Championships. Foto: IMAGO/Oryk HAIST Die European Championships sind und sollen eine Art Hommage an die Spiele 1972 werden. Foto: IMAGO/MIS

Fast genau 50 Jahre nach Eröffnung der Sommerspiele der XX. Olympiade ebenda heben heute in München die European Championships an. Die zweite Multi-EM nach jener in Glasgow 2018 wird vorwiegend an Sportstätten aufgeführt, die für Olympia 1972 errichtet wurden. Damals sportelten 7170 Athletinnen und Athleten aus aller Welt in 21 Sportarten. Innert 14 Tagen fielen 195 Medaillenentscheidungen. Geplant waren 15 Wettkampftage gewesen, doch die Spiele waren nach dem Terroranschlag auf das israelische Team im olympischen Dorf für einen Tag unterbrochen gewesen. Elf Israeli, fünf Terroristen und ein Polizist starben. "The games must go on!", beschied Avery Brundage, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) nach der Trauerfeier am 6. September.

Das Gedenken an den Terror wird nicht zu kurz kommen, im Mittelpunkt von "Mini"-Olympia steht allerdings der Sport. 4700 Aktive aus Europa versammeln sich in der bayrischen Metropole. Das Geschlechterverhältnis ist diesmal deutlich günstiger, vor 50 Jahren waren die Männer noch mit 6:1 in der Überzahl, nun herrscht weitgehend Parität. In neun Sportarten stehen innert elf Tagen 177 Medaillenentscheidungen an.

Frage: In welchen Sportarten werden die Europameisterinnen und Europameister ermittelt?

Antwort: In München finden wie 2018 in Glasgow die kontinentalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten Radsport, Rudern, Triathlon und Turnen statt. Neu hinzu kamen Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Tischtennis und die Leichtathletik, die vor vier Jahren nach Berlin ausgelagert war. Dagegen wird die Schwimm-EM ab heute in Rom gegeben, da die Münchner Olympia-Schwimmhalle nur über acht statt der verlangten zehn Bahnen verfügt. Eine temporäre Anlage auf dem Messegelände hätte den Etat von 100 Millionen Euro gesprengt.

Frage: Werden alle Medaillen in olympischen Anlagen vergeben?

Antwort: Beinahe. Im Zentrum steht das 55.000 Zuseherinnen fassende Olympiastadion, in dem die Leichtathletikwettbewerbe stattfinden. Die Entscheidungen im Gehen und Marathon werden in der Münchner Innenstadt ausgetragen, im Olympiapark finden außerdem Triathlon, BMX-Freestyle und Mountainbike statt. Für die Bahnrad-EM wurde in der Münchner Messe eine Bahn errichtet, die Straßenrad-EM führt ins Zentrum. Die Kanu- und Ruderbewerbe finden auf der für Olympia 1972 errichteten Regattastrecke in Oberschleißheim statt. Beachvolleyball und Klettern, seinerzeit nicht olympisch, gastieren auf dem Königsplatz im Zentrum. Tischtennis wird im Audi Dome, der olympischen Basketballhalle, gespielt, die bis 2011 nach Olympia-Mitorganisator Rudolf Sedlmayer benannt war.

Frage: Wie sieht der Zeitplan der European Championships aus?

Antwort: Ein Ziel der Anhäufung von Europameisterschaften ist es, Sportarten, die seltener im Fokus der Öffentlichkeit stehen, im Zusammenspiel mit populäreren Sportarten in den Blickpunkt zu rücken. Daher wird von Beginn an ein gemischtes Programm geboten. Schon am ersten Tag stehen Bahn-Radfahren und BMX auf dem Zeitplan, dazu wird geturnt, gerudert und geklettert. Die Leichtathletik beginnt am Montag im Olympiastadion, ebenso die Beachvolleyball-Turniere auf dem Königsplatz. Bereits am Sonntag steigt das Radstraßenrennen der Männer, gegen die Uhr geht es für Frauen und Männer am Mittwoch, das Straßenrennen der Frauen steigt am Schlusstag der EM, am 21. August. Während die Turnerinnen sofort im Einsatz sind, haben die Turner noch eine Woche Zeit.

Frage: Welche Rolle kann Österreich bei der Multi-EM spielen?

Antwort: Aus österreichischer Sicht gibt es einige Medaillenhoffnungen und noch mehr aussichtsreiche. In der Leichtathletik fällt Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger in die erste und Siebenkämpferin Ivona Dadic, die die WM in den USA zugunsten der EM ausließ, in die zweite Kategorie. Ruderin Magdalena Lobnig strebt ein Jahr nach Olympia-Bronze nach einem Podestplatz, zumindest einen Finalplatz nahm sich Kunstturner Vinzenz Höck auf den Ringen vor. Im Klettern ist Jessica Pilz und Jakob Schubert alles zuzutrauen, Gleiches gilt für Mountainbikerin Mona Mitterwallner. Radstraßen-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer bestreitet das Zeitfahren, Patrick Konrad führt ein österreichisches Sextett ins Straßenrennen, im Tischtennis ist mit Sofia Polcanova, dem Doppel aus Robert Gardos und Daniel Habesohn sowie mit dem neuen Mixed-Doppel Gardos/Polcanova zu rechnen.

Frage: Wer überträgt aus München?

Antwort: ORF Sport+ berichtet täglich live aus München. ZDF und ARD planen die umfangreichsten Live-strecken und wechseln sich Tag für Tag ab. Vereinzelte Übertragungen gibt es auf Eurosport. (Sigi Lützow, 11.8.2022)