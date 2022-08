Die südafrikanische Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet (Symbolbild). Foto: APA/AFP/STR

Johannesburg – Nach einer Massenvergewaltigung von acht Frauen hat die Polizei in Südafrika sieben Männer angeklagt. Den Beschuldigten würden mehrfache Vergewaltigung und schwerer Diebstahl vorgeworfen, teilte die Polizei der nördlichen Provinz Gauteng am Mittwoch mit. Die Männer sollen Ende Juli acht Frauen vergewaltigt haben. Insgesamt untersuchen Beamte nach Angaben von Polizeiminister Bheki Cele mindestens 32 Vergewaltigungsfälle.

Ende Juli hatten schwerbewaffnete Täter in der Ortschaft Krugersdorp nahe der Wirtschaftsmetropole Johannesburg eine Filmcrew überfallen, die in einer stillgelegten Bergbaumine ein Musikvideo drehte. Die vergewaltigten Frauen sind laut Polizei Models im Alter zwischen 19 und 35 Jahren. Die Angreifer stahlen demnach auch Geldbörsen, Handys und Schmuck.

Polizisten erschossen zwei der Täter auf der Flucht. Die Beamten hatten zunächst mehr als 100 Verdächtige festgenommen, viele davon illegale Einwanderer. Sexuelle Übergriffe sind in Südafrika mit seinen rund 60 Millionen Einwohnern ein großes Problem. Allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden laut Polizeistatistiken 10.818 Menschen vergewaltigt. Die Polizei nimmt jedoch an, die Dunkelziffer liege wesentlich höher, da die meisten Fälle nicht gemeldet würden. (APA, 10.8.2022)