Urlaubsstimmung mit Konflikten und Spannungen in "Viva Forever", 23.25 Uhr, ZDF. Foto: ZDF / Fabian Gamper

20.15 REPORTAGEN

Österreich im Wandel: Tirol und Kärnten Arte bringt heute zwei Reportagen aus Österreich. In Tirol werden unter anderem eine Lehrerin, die eine Hochalm mit Yaks bewirtschaftet, und eine Naturschützerin, die das Kaunertal klimafit macht, besucht. In Kärnten ein junger Erfinder am Fuße der Karawanken, der eine App für Imker entwickelt hat. Bis 22.00, Arte

20.15 SALZBURGER FESTSPIELE

Die Zauberflöte Die amerikanische Regisseurin Lydia Steier verlegt die Handlung von Mozarts Oper in einen gutbürgerlichen Wiener Haushalt als Parabel auf das Erwachsenwerden. Die musikalische Leitung der Wiener Philharmoniker übernimmt Dirigentin Joana Mallwitz. Bis 22.45, Servus TV

20.15 COUNTRYSÄNGER

Walk the Line (USA 2005, James Mangold) Johnny Cash (Joaquin Phoenix) wächst auf einer Baumwollfarm in Arkansas auf. Von seiner Mutter hat er zwei große Leidenschaften vererbt bekommen: die Bibel und die Musik. Bei seiner Verfilmung der Lebens geschichte der Countrylegende konzentriert sich Regisseur James Mangold auf die Zeit von Kindheit bis Ende der 1960er-Jahre. Für ihre Darstellung der Cash-Freundin June Carter zu Recht mit einem Oscar bedacht: Reese Witherspoon. Bis 22.55, ATV 2

20.15 WANDLUNG

Der Stinkstiefel (D 2009, Thomas Nennstiel) Felix Keller, Anfang 50, Lehrer im Vorruhestand, ist ausgebrannt. Sein Frust über den Niedergang von Anstand, Bildung und Respekt äußert sich in Sarkasmus. Er meidet jeden Kontakt. Bis seine Nachbarin samt pubertierender Tochter seine Hilfe braucht. Ganz so hartherzig, wie er tut, ist er ja dann doch nicht. Mit Leonard Lansink, Proschat Madani. Bis 21.45, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Der verbaute See ORF-Reporterin Nora Zoglauer war am Traunsee, Attersee, Wolfgangsee und am Wallersee unterwegs. Wo es jetzt noch Wälder und Wiesen gibt, sind viele große Hotelprojekte geplant. Problematisch ist diese Entwicklung für die einheimische Bevölkerung. Vor allem Junge können sich das Leben in den Heimatgemeinden kaum noch leisten und ziehen weg. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Eco Im ORF-Wirtschaftsmagazin geht es um die Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Wirtschaft, die Gründe für den Arbeitskräftemangel und das vegane Verlustgeschäft. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind heute Schauspielerin Sandra Cervik, Gewichtheber Ewald und Sarah Fischer, Ex-ZiB-Moderator Klaus Edlinger und Kabarettist Omar Sarsam. Bis 0.05, ORF 2

23.25 FREUNDINNEN

Viva Forever (D 2021, Sinje Köhler) Sechs Freundinnen Ende zwanzig machen jedes Jahr gemeinsam Urlaub am Gardasee. Die Clique kennt sich jetzt schon seit über 15 Jahren, alte Konflikte und neue Spannungen kochen hoch. Bis 1.00, ZDF