Löschflugzeug in Belin-Beliet, Gironde. Foto: APA/AFP/PHILIPPE LOPEZ

Berlin/Bern – Nach knapp einer Woche Brandgefahr ist die Sperre der Autobahn 115 (Avus) beim Berliner Grunewald am Mittwochabend aufgehoben worden. Die Einsatzleitung habe entschieden, die Avus und die Havelchaussee ab 18.00 Uhr wieder freizugeben, teilte die Berliner Feuerwehr via Twitter mit. Die Autobahn war am vergangenen Donnerstag nach dem Ausbruch des Brandes auf dem Sprengplatz der Polizei im Berliner Grunewald gesperrt worden. Sie liegt etwa 500 Meter von dem Sprengplatz entfernt.

Bereits in der Früh hatten die Einsatzkräfte auf deutliche Fortschritte bei den Löscharbeiten gehofft und es für denkbar gehalten, dass die Sperre der Avus im Tagesverlauf aufgehoben werden kann. "Unser großes Ziel ist, die Avus am Mittwoch freizugeben", sagte ein Sprecher. Das hänge aber vom Erfolg der Lösch- und Kühlungsarbeiten auf dem Sprengplatz ab. Die wichtige Autobahn war seit Ausbruch des Feuers im Grunewald am vergangenen Donnerstag zwischen dem Kreuz Zehlendorf und dem Autobahndreieck Funkturm auf einer Länge von rund elf Kilometern gesperrt.

Tausende auf der Flucht

Im Südwesten Frankreichs hat erneut ein großer Waldbrand tausende Menschen zur Flucht gezwungen. Weitere Evakuierungen seien wahrscheinlich nötig, teilte die Feuerwehr in der betroffenen Region Gironde am Mittwoch mit. Das Feuer sei noch immer außer Kontrolle. Einige Anwohner mussten von den Dächern ihrer Häuser gerettet werden, auf denen sie vor den näherrückenden Flammen Schutz gesucht hatten. Mehrere Häuser wurden zerstört. Mehr als 1.000 Feuerwehrleute kämpften mithilfe von Löschflugzeugen gegen die Flammen, die bereits über 6000 Hektar niedergebrannt haben – eine Fläche von mehr als 11.000 Fußballfeldern. Die Region Gironde wurde erst im Juli von einem Großfeuer heimgesucht. Damals wurden mehr als 20.000 Hektar Wald zerstört, fast 40.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Derzeit lodern dutzende weitere Wald- und Buschbrände im ganzen Land, darunter mindestens vier große Feuer. Begünstigt werden sie von Hitzewellen und der schwersten Dürre in der Geschichte Frankreichs. Die Feuersbrünste in Frankreich sind aber nur einige von vielen, die in diesem Sommer in ganz Europa ausgebrochen sind. Insbesondere die südlichen Länder wie Italien, Spanien, Portugal und Griechenland hatten in den vergangenen Wochen mit Wald- und Buschbränden zu kämpfen. Aber auch in Deutschland kam es angesichts von Hitzewellen und Trockenheit zu Waldbränden, wie etwa zuletzt im Berliner Grunewald. (APA, 10.8.2022)