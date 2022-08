Spotify geht vom Online ins Offline: Der Streaminganbieter verkauft Konzerttickets. Foto: APA / Fotograf: Johann Groder

Offizielle Ankündigungen zu diesem Projekt gab es von Spotify noch nicht, aber auf der Webseite tickets.spotify.com verkauft der Streaminganbieter jetzt Konzerttickets für Live-Events. Damit muss Spotify Hörerinnen und Hörer nicht mehr zu Eventim oder Ticketmaster umleiten, sondern kann den Ticketkauf auf der eigenen Plattform abwickeln.

Foto: Spotify

Spotify Live Events Feed

Erst im Juni hat Spotify den Concert Hub mit dem "Live Events Feed"-Feature ersetzt. Basierend auf dem eigenen Hörverhalten werden einem dort Tickets für Shows angeboten, die der musikalischen Präferenz entsprechen und in der Nähe beliebt sind. Von den Live-Event-Einträgen im Spotify Feed wird man dann auf eine externe Seite geleitet, um den Ticketkauf abzuschließen. Diese Weiterleitung und das Verlassen der Spotify-App werden mit der neuen Ticketwebseite nicht mehr gefördert.

Der Kaufprozess auf tickets.spotify.com bedarf eines Spotify-Accounts, über den nach dem Kauf auch eine Bestätigungsmail versandt wird. Gekaufte Tickets müssen dann allerdings direkt bei der Konzertlocation abgeholt werden und können nicht im Vorfeld ausgedruckt werden. Bei der Abholung müssen die Bestätigungs-E-Mail und ein Ausweis vorgelegt werden, damit wird vor allem der Wiederverkauf unterbunden.

Echte Konkurrenz?

Derzeit bietet die Plattform Tickets für sieben Konzerte an, allesamt in den USA. Das Angebot ist also noch überschaubar, der Event-Feed samt Weiterleitung auf externe Plattformen wird in näherer Zukunft wahrscheinlich erhalten bleiben. Spotifys Sprecher Carling Farley äußert sich gegenüber "The Verge" vage im Bezug auf Spotifys Zukunft beim Ticketdirektverkauf: "Bei Spotify testen wir regelmäßig neue Produkte und Ideen, um unser Nutzererlebnis zu verbessern. Tickets.spotify.com ist unser jüngster Test. Zu diesem Zeitpunkt haben wir keine weiteren Neuigkeiten zu unseren Zukunftsplänen."

Die Neuerungen bei Spotify spiegeln eine breitere Entwicklung in der Musikbranche. Die soziale Plattform Tiktok und Ticketmaster haben etwa eine Kooperation bekanntgegeben, um Nutzern eine neue Möglichkeit zu bieten, Veranstaltungstickets zu entdecken und zu kaufen. (smw, 11.8.2022)