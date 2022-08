Das FBI ermittelt in Donald Trumps Luxusresidenz Mar-A-Lago, und das Netz liebt alles daran

Die Durchsuchung von Mar-A-Lago sorgte für Spott und Häme im Netz. Foto: AP, Steve Helber

Donald Trump ist aufgrund der Ereignisse gar nicht zum Lachen zumute: "Es ist eine dunkle Zeit. Das FBI hat mein wunderschönes Zuhause Mar-A-Lago belagert, durchsucht und besetzt", lamentierte der ehemalige US-Präsident auf seinem Social Network Truth Social. Ein derartiger Überfall könne nur in Staaten der Dritten Welt stattfinden, aber doch nicht in den USA, beschwert sich Trump. "Diese unangekündigte Razzia in meinem Haus war weder notwendig noch angemessen."

Das Netz sah die Sache freilich ganz anders, und viele Nutzer machten sich einen Spaß daraus, über Trump zu spotten. Trump wird vorgeworfen, er habe Akten und Dokumente aus seiner Zeit im Weißen Haus zurückgehalten und sogar die Toilette hinuntergespült. Trump wies das zurück. Außerdem soll Trump Dokumente, die als Verschlusssache gekennzeichnet sind, mit nach Mar-a-Lago genommen haben.

Das Internet war schnell mit Memes bei der Hand. Das Erstaunliche: Fast alle spielen auf ähnlich bizarre Situationen in der Amtszeit des Milliardärs an. Wir haben die besten Memes gesammelt und versuchen sie einzuordnen, wo möglich.

Trump hat jenen FBI-Direktor bestellt, der jetzt die Hausdurchsuchung genehmigt hat.

Trump liebt Fastfood. Seine Lieblingsmahlzeit: Cheeseburger, die er auch gerne als Wurfgeschoße verwendet.

"Riecht nach Frittiertem und Verzweiflung. Oh, es ist nur Bräunungscreme", spottet diese Userin, als sie die Ereignisse der Hausdurchsuchung neu interpretiert.

Der Trump und sein "Pepi".

Natürlich wird auch Rudy Giuliani zum Ziel des Spotts. Dabei handelt es sich um eine Anspielung auf die missglückte Pressekonferenz vor dem Four Seasons – nicht dem Hotel, sondern einer Gärtnerei neben einem Sexshop.

Der Lokaljournalist war mit der Hausdurchsuchung sichtlich überfordert.

Trump wird nachgesagt, er habe in Moskau eine Sexarbeiterin dafür bezahlt, in ein Hotelbett zu urinieren, in dem bereits die Obamas geschlafen hatten.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich diese Telefonate so zugetragen haben.

Natürlich ist keine Meme-Welle komplett ohne "Der Untergang".

Bill Clinton, Barack Obama und George W. Bush wird Schadenfreude unterstellt.

Da kommt man mit der Betätigung des Like-Buttons kaum noch nach.

(red, 11.8.2022)