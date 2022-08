Der McPlant der Fastfood-Kette ist in den USA gefloppt, in Österreich dagegen Teil des permanenten Angebots

Keinen Hunger hatten die US-Bürger auf veganen Mäcci-Burger.

Foto: AFP/JUSTIN SULLIVAN

Während in Österreich der 2021 lancierte vegane Burger McPlant aufgrund der hohen Nachfrage permanent in das Sortiment von McDonald's aufgenommen wurde, hat der Fleischersatzburger in den USA nicht überzeugen können. Nach einer mehr als halbjährigen Testphase plant McDonald's keine landesweite Veröffentlichung des Produkts, man hat die vegane Alternative gleich komplett aus dem Sortiment genommen.

Testphase eingestellt



Im November vergangenen Jahres hat McDonald's in vereinzelten US-Filialen den veganen Burger testweise gelauncht, im Februar dehnte man den Test dann auf 600 Restaurants im ganzen Land aus, um die Nachfrage unter den Konsumentinnen und Konsumenten zu prüfen. Die Verkaufszahlen blieben aber unter den Erwartungen, weshalb man den Burger aus dem Sortiment nahm, so Analysten.

"McFlop"



Das US-amerikanische Kulinarikmedium "Bon Appétit" sieht im "McFlop" einen weiteren Beweis dafür, dass der Fleischkonsum der (US-amerikanischen) Gesellschaft nicht so einfach reduziert und verändert werden könne. Außerdem bezweifelt man, ob umweltbewusste und sich vegan oder vegetarisch ernährende Personen zu einem Fastfood-Riesen wie McDonald's gehen – wo doch dessen Burger nicht einmal wirklich vegan sei. Denn ähnlich wie in Österreich wird das Fleischlospatty neben Fleischprodukten zubereitet, eine Kreuzkontamination kann nicht ausgeschlossen werden. Saucen und Käse sind ebenso nicht vegan.

Da ist Burger King dem Konkurrenten einige Schritte voraus: Erst kürzlich eröffnete am Westbahnhof in Wien ein rein veganes Fastfood-Lokal, in dem auch Saucen und Käse als rein pflanzliche Produkte angeboten werden – der STANDARD berichtete.



Beyond Meat in der Krise?



Das definitive Aus des McPlant in den USA führte beim Kooperationspartner Beyond Meat zu einer vorläufigen Talfahrt der Aktie. Der Hersteller von Fleischersatzprodukten ist verantwortlich für das Patty des veganen Burgers – auch in Österreich. Das Unternehmen kämpft ohnehin mit einem Abklingen des Booms der Ersatzprodukte – wie auch andere Unternehmen –, an der Wall Street wird die Aktie nur mehr zu einem Bruchteil des Werts von vor einem Jahr gehandelt (33 statt 160 Dollar). (rec, 15.8.2022)