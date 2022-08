Der Tatverdacht hat sich laut Staatsanwaltschaft Wien "erhärtet". Das kind befindet sich im Spital und ist nicht in akuter Lebensgefahr

Ob die Frau in Untersuchungshaft muss, ist noch unklar. Foto: APA/BARBARA GINDL

Wien – Die Staatsanwaltschaft Wien hat gegen eine 28-jährige Frau, die ihrem Baby am 29. Juli lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt haben soll, Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen. Die vorläufige Einschätzung eines beigezogenen Gerichtsmediziners – sein schriftliches Gutachten liegt noch nicht vor – habe die Verdachtslage in Richtung eines Schütteltraumas "erhärtet", sagte Behördensprecherin Romina Kaschnitz am Donnerstag.

U-Haft unklar

Ob die Staatsanwaltschaft die Verhängung der U-Haft beantragen wird, werde im Lauf des Tages entschieden, gab die Sprecherin bekannt. Das vier Monate alte Baby befindet sich nicht in akuter Lebensgefahr, hieß es vom behandelnden Spital. Die Mutter hatte nach ihrer Festnahme laut Polizei eingeräumt, das Kind einmal "aus Verzweiflung" geschüttelt zu haben, da es ununterbrochen geweint habe.

Die Eltern hatten die Rettung alarmiert, im Krankenhaus stellten die Ärzte dann lebensbedrohliche innere Verletzungen fest und schalteten die Polizei ein. Das Landeskriminalamt nahm daraufhin Ermittlungen auf. Das Baby befindet sich auf einer Intensivstation. (APA, 11.8.2022)